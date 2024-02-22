Рижская дума не может не выполнить задание генпрокурора Юриса Стуканса о восстановлении прав собственности на 22 земельных участка, находящихся рядом с аэропортом, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA. Рижская дума уже дважды сорвала кворум при голосовании за отмену решения о приватизации этих земельных участков.

"Обязанность самоуправления в безоговорочном порядке выполнить такое требование генерального прокурора. Это устанавливает закон. Если дума по существу не может выполнить требование генерального прокурора, у этого будут последствия. Это включает в себя возможность обращения Генеральной прокуратуры в суд против Рижской думы", — сказал мэр Риги.

По его словам, ответственность за дальнейшие последствия, которые негативно отразятся на Рижской думе, в том числе создадут репутационные риски для самоуправления, лежит на совести депутатов, которые сегодня затягивали принятие решения и не прислушались к призыву действовать законно, выполняя поручение Генерального прокурора.

Председатель Рижской думы пояснил, что процесс передачи на приватизацию земельных участков, упомянутых в заявлении генпрокурора, имеет давнюю историю — с 2010 года. Есть как решения, принятые Рижской думой, так и решения уровня, который находился в компетенции Департамента имущества Рижской думы. Все это, считает Кирсис, необходимо тщательно изучить в хронологическом порядке, поэтому исполнительному директору города Янису Ланге поручено проверить законность процесса приватизации.

"При этом хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет об единичном случае сотрудничества Рижского самоуправления и инвестора. Вопросы верховенства права, которые важны для каждого инвестора, без малейших сомнений приоритетны для Рижской думы, и Рига есть и будет безопасным местом для инвестиций", — подчеркнул мэр Риги.

Как уже сообщалось, в четверг, 22 февраля, депутаты Рижской думы уже во второй раз, сорвав кворум, не смогли проголосовать за отмену решения о приватизации 22 земельных участков возле аэропорта, как этого требует генеральный прокурор Юрис Стуканс. Первый раз кворум был сорван на заседании в среду, 21 февраля. В письме генерального прокурора Рижской думе сказано, что самоуправление должно принять решение к пятнице, 23 февраля.

В чем суть конфликта?

5 февраля Рижская дума получила от генпрокурора Юриса Стуканса заявение, в котором содержалось указание отменить решение о приватизации земельных участков. Речь шла о 22 земельных участках общей площадью 389 394 квадратных метра, находящихся рядом с огороженной территорией аэропорта и границей Риги с Марупским краем. В апреле 2022 года — когда работал уже нынешний созыв Рижской думы — 22 ранее принадлежавших столичному самоуправлению земельных участка приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее литовскому девелоперу Sirin Development. Компания планировала инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

Генеральная прокуратура утверждает, что в ходе приватизации столичное самоуправление не оценило необходимость данных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, и все 22 земельных участка расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта, находящегося в ведении Министерства сообщения. Сейчас как со стороны Рижской думы, так и со стороны Министерства сообщения звучат в некотором роде взаимоисключающие заявления.

Так, директор Департамента собственности Рижской думы Владимир Озолиньш заявил вчера на заседании думы, что Министерство якобы отказалось от права преимущественной покупки на упомянутые земельные участки. Он сообщил, что после аукциона 17 мая 2022 года департамент предлагал Минсообщения воспользоваться этим правом.

Министерство сообщения отреагировало на высказывание должностного лица Рижской думы, заявив, что столичное самоуправление не получило согласия Министерства сообщения, представляющего государство, на приватизацию. Соответственно, передача земельных участков на приватизацию была незаконной — и должна быть отменена.

В случае, если Рижская дума восстановит права собственности на земельные участки, ей придется компенсировать инвестору финансовые потери. Как следует из заявлений должностных лиц, очевидно, что надо будет вернуть 5,7 млн евро — деньги за покупку земельных наделов. Однако, вероятно, как указывали в ходе дебатов депутаты Рижской думы, сумма компенсации может возрасти — в зависимости от того, какие вложения уже сделала за почти два года компания. Переговоры с инвестором самоуправление намерено начать после того, как восстановит — решением депутатов Рижской думы — имущественные права на участки.

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