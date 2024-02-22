В четверг, 22 февраля, депутаты Рижской думы уже во второй раз, сорвав кворум, не смогли проголосовать за отмену решения о противоправной приватизации 22 земельных участков возле аэропорта, как этого требует генеральный прокурор Юрис Стуканс. Первый раз кворум был сорван на заседании в среду, 21 февраля. В письме генерального прокурора Рижской думе сказано, что самоуправление должно принять решение к пятнице, 23 февраля.

Из-за отсутствия кворума в среду был объявлен на сегодняшнего дня перерыв в заседании Рижской думы. Однако и сегодня при голосовании выяснилось, что кворума опять нет: проголосовали 27 депутатов, 17 в голосовании участия не приняли, а 16 просто не явились на заседание. Таким образом, поскольку голосовали менее 31 депутата, дума утратила, согласно законодательству, право принять решения из-за отсутствия кворума.

Как сообщает агентство LETA, в голосовании приняли участие депутаты коалиционных фракций "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов и "Кода Риге". Также голосовал депутат от "Честь служить Риге" Андрис Рейзенбергс и три независимых депутата — Валтерс Бергс (избран от Новой Консервативной партии), Иварс Друлле и Лайма Гейкина. Оба представляют партию Par!, партии Latvijas attīstībai, Par! и "Прогрессивные" избирались в 2020 году в Рижскую думу одним списком, занявшим на выборах первое место, но впоследствии объединение раскололось.

Зарегистрировались для участия в голосовании, но не проголосовали депутаты от оппозиционных "Согласия" и "Прогрессивных", три депутата от "Честь служить Риги" (партия фактически входит в правящую коалицию Рижской думы), а также Владимир Бузаев от оппозиционного Русского союза Латвии и независимый депутат Яков Плинер.

Не зарегистрировались для участия в заседании также представители партии Latvijas attīstībai, входящей в правящую коалицию — Ивета Ратиника и Виестурс Зепс. Как отмечает агентство LETA, в среду эти депутаты также участвовали в срыве кворума, не принимая участия в голосовании.

В четверг на заседании не зарегистрировался и председатель фракции "Честь служить Риге", председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы, бывший исполнительный директор города (2009-2020 годы) Юрис Радзевич. В среду Радзевич присутствовал на заседании, однако в момент голосования вышел из зала, сообщает агентство LETA.

Еще до начала четвергового заседания все фракции Рижской думы, по информации портала Delfi, получили письмо от инвестора и владельца земельных участков — компании Cella Investment 3, которая принадлежит литовскому девелоперу Sirin Development. В заявлении, подписанном членом правления SIA Cella Investment 3 Павлом Сапуновым, содержится призыв к Рижской думе отложить принятие решения до выяснения обстоятельств. Компания указывает на то, что рассматривает принятие решение как противоправанное и необоснованнное действие, затрагивающие ее права на имущество и нарушающее акты, применямые в сфере защиты инвестиций.

Напомним, что в ходе вчерашнего заседания думы у депутатов возник вопрос, могут ли они вообще проголосовать против решения об отмене приватизации, или же позиция генпрокурора является требованием, обязательным к исполнению. Депутаты также задавались вопросом, какие юридические последствия для них может иметь голосование против.

В чем суть конфликта?

5 февраля Рижская дума получила от генпрокурора Юриса Стуканса заявение, в котором содержался указание отменить решение о приватизации земельных участков. Речь шла о 22 земельных участках общей площадью 389 394 квадратных метра, находящихся от огороженной территории аэропорта и границы Риги с Марупским краем. В апреле 2022 года — когда работал уже нынешний созыв Рижской думы — 22 ранее принадлежавших столичному самоуправлению земельных участка приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее литовскому девелоперу Sirin Development. Компания планировала инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного логистического центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

Генеральная прокуратура утверждает, что в ходе приватизации столичное самоуправление не оценило необходимость данных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, и все 22 земельных участка расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта, находящегося в ведении Министерства сообщения. Сейчас как со стороны Рижской думы, так и со стороны Министерства сообщения звучат в некотором роде взаимоисключающие заявления.

Так директор Департамента собственности Рижской думы Владимир Озолиньш заявил вчера на заседании думы, что Министерство якобы отказалось от права преимущественной покупки на упомянутые земельные участки. Он сообщил, что после аукциона 17 мая 2022 года департамент предлагал Минсообщения воспользоваться этим правом.

Министерство сообщения отреагировало на высказывание должностного лица Рижской думы, заявив, что столичное самоуправление не получило согласия Министерства сообщения, представляющего государство, на приватизацию. Соответственно, передача земельных участков на приватизацию была незаконной — и должна быть отменена.

В случае, если Рижская дума восстановит права собственности на земельные участки, ей придется компенсировать инвестору финансовые потери. Как следует из заявлений должностных лиц, очевидно, что надо будет вернуть 5,7 млн евро — деньги за покупку земельных наделов. Однако, вероятно, как указывали в ходе дебатов депутаты Рижской думы сумма компенсации может возрасти — в зависимости от того, какие вложения уже сделала за почти два года компания. Переговоры с инвестором самоуправление намерено начать после того, как восстановит — решением депутатов Рижской думы — имущественные права на участки.

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