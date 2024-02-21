В среду, 21 февраля, депутаты Рижской думы при голосовании за проект решения, предусматривающий отмену приватизации земельных участков, находящихся поблизости от аэропорта, сорвали кворум. Эти 22 земельных участка были проданы за 5,7 млн евро на аукционе инвестору — компании SIA Cella Investment 3, принадлежащей литовскому девелоперу Sirin Development. На том, что Рижская дума обязана возвратить себе права собственности на эти участки, что ставило крест на реализации планов инвестора, жестко настаивал генпрокурор Юрис Стуканс, указавший, что приватизация проиходила противоправно.

За проект решения проголосовали только 26 из 60 депутатов Рижской думы, остальные не участвовали в голосовании. В случае, если в голосовании участвуют менее 31 депутатов, Рижская дума не может принимать решение по причине отсутствия кворума. Характерно, что в заседании не принимал участие и мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Заседание было прервано без принятия решения, продолжение — в четверг, 22 февраля.

Слово генпрокурора

Ранее генпрокурор Юрис Стуканс указал Рижской думе на противоправную приватизацию незастроенной земли на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта государственного значения. Речь шла о 22 земельных участках общей площадью 389 394 квадратных метра, находящихся от огороженной территории аэропорта и границы Риги с Марупским краем. В апреле 2022 года — когда работал уже нынешний созыв Рижской думы — 22 ранее принадлежавших столичному самоуправлению земельных участка приобрело на аукционе за 5,7 млн ​​евро SIA Cella Investment 3, принадлежащее литовскому девелоперу Sirin Development. Компания планировала инвестировать более 100 млн евро в строительство на этой территории современного складского центра площадью 180 тысяч квадратных метров.

Генеральная прокуратура утверждает, что в ходе приватизации столичное самоуправление не оценило необходимость данных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства и самоуправления, и все 22 земельных участка расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта, находящегося в ведении Министерства сообщения. Якобы Рижская дума не получила согласия Министерства сообщения, представляющего государство, на приватизацию. Соответственно, передача земельных участков на приватизацию была незаконной — и должна быть отменена.

Во вторник, 21 февраля, представители Рижской думы, в свою очередь, утверждали, что государство якобы отказалось от своего права первой руки, которым обладало, когда речь зашла о продаже земельных участков. Однако широко интерпретировать, означает ли нынешняя ситуация, что теперь государство передумало и земельные участки вновь понадобились, представители самоуправления не осмелились.

Слово инвестора

На заседание Рижской думы пришел представитель инвестора — руководитель по развитию бизнеса литовской компании Sirin Development Эдвинас Навицкас. Чтобы он сказал речь с трибуны, пришлось проводить голосование: по уставу Рижской думы выступать могут только депутаты и утвержденные докладчики, если сами депутаты не решат иначе. Слово инвестору дали.

Навицкас поблагодарил Рижскую думу за успешное предыдущее сотрудничество, а также рассказал о компании, которую он представляет. Sirin Development, по его словам, специализируется на логистической недвижимости (складских помещений), однако параллельно развивает и окружающую инфраструктуру. Навицкас подчеркнул, что компания занимает лидирующие позиции в своей сфере на рынке Балтии, и уже реализовывало проекты в Риге. Известно также, что предприятие работало над созданием логистических парков в Румбуле и Олайне.

На сайте компании Sirin Development говорится, что компания более чем третью миллиона квадратных метров логистической недвижимости в странах Балтии. За 15 лет работы на рынке предприятие построило более 600 тысяч квадратных метров логистических парков в Балтии. По словам Навицкаса, Sirin Development — это дочерняя компания предприятия, которое является одним из крупнейшим в своей отрасли в масштабе Европы. Оборот материнской компании только в прошлом году составил 2 милллиарда евро.

Эдвинас Навицкас сказал с трибуны Рижской думы, что компания планировала проект на территории возле Рижского аэропорта шесть-восемь лет. "Этот проект масштабный не только для аэропорта, но и для Риги", — подчеркнул представитель инвестора, упомянув о том, что проект повысит возможности перевозить грузы и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Навицкас фактически призвал Рижскую думу позволить компании "дальше работать, чтобы развивать эту деградирующую территорию".

Ранее было известно, что инвестор в своем письме Рижской думе просит отложить решение. Утром в среду, 21 февраля, городские власти не уточнили, что его говорилось в этом письме, заявив, что было бы правильнее если бы об этом рассказали представители инвестора.

Эдвинаса Навицкаса поблагодарили за выступление, и началось обсуждение проекта решения на заседании Рижской думы.

Сколько миллионов Рижская дума вернет инвестору?

Из слов докладчиков на заседании Рижской думы следует, что самоуправление, вернув себе права собственности, понесет издержки — закономерно, что городу придется вернуть 5,7 млн евро, которые инвестор заплатил за приобретение участков. В какие сроки будет произведена выплата — осталось невыясненным.

По словам докладчиков, после того как Рижская дума примет решения о возвращении себе прав собственности на участки, состоятся переговоры с инвестором. По ходу заседания Рижской думы депутат Мирослав Митрофанов поинтересовался, платила ли компания за те почти два года, пока земельные участки находились в ее собственности налог на недвижимость, и получил положительный ответ, предположил, что инвестор может взыскать с самоуправления и эти деньги. Был поднят и вопрос, производил ли инвестор уже какие-то работы, стоимость которых он может взыскать, высказано было и предположение и о том, что объект охраняется — что тоже требует вложений. Все точные ответы на эти вопросы, как следовало из слов докладчиков, дадут переговоры с инвестором.

В ходе дебатов депутат Андрис Морозов ("Согласие") предположил, что сумма компенсаций, которые придется выплачивать инвестору, будет значительно больше чем упомянутые 5,7 млн евро.

Остался открытым и вопрос о дальнейшей судьбе земельных участков, когда они вновь перейдут в собственность самоуправления. В случае, если государству эта земля нужна для исполнения стратегических задач, то может быть издано соответствующее распоряжение Кабинета министров. Исходя из дискуссий на заседании Рижской думы можно сделать вывод, что государство и самоуправление также не вели переговоры о неком обмене — что может получить Рига, если земля отойдет в собственность государства. Непонятно и могут ли отчуждаемые земельные участки иметь отношение к реализации масштабного проекта Rail Baltica.

Мэр Риги Кирсис молчал две недели

На заседании опозиционный депутат Мартиньш Коссович ("Прогрессивные") поинтересовался, правда ли, что председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") получил письмо от генпрокурора с требованием отменить решение о приватизации еще 5 февраля. Получив подтверждение, что письмо, в котором содержался призыв действовать незамедлительно, мэр действительно имел на руках две недели назад, Коссович поинтересовался, почему депутаты узнали об этом только 21 февраля, получив сообщения о созыве заседания Рижской думы.

Ответ от самого Кирсиса получить не удалось — он не присутствовал на заседании. Заседание вела вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риге"). В свою очередь, исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что информирование депутатов и формирование повесток дня Рижской думы не входит в его компетенцию.

Выяснилось также, что письмо от генпрокурора параллельно получили Министерство сообщения и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

На заседании Рижской думы у многих депутатов возник вопрос, обязывает ли их заявление генпрокурора

голосовать "за" отмену приватизации, и какими могут быть последствия, если они проголосуют против. Юридическое бюро Рижской думы процитировало заявление Стуканса, в котором говорится, что нужно отменить противоправную приватизацию, а если это не будет сделано, то генпрокурор может действовать в рамках своей компетенции.

"Я не могу сказать, как вам, каждому депутату голосовать отдельно", — сказал в то же время глава Юридического бюро Рижская думы Наталия Булгакова. Отвечая на вопрос депутата Вадима Фалькова ("Согласие"), Булгакова подчеркнула, что у каждого депутата есть право предоставить мотивацию своего голосования.

На протяжении заседании оппозиционные депутаты неоднократно призывали отложить принятие решения хотя бы до завтра, чтобы углубиться в изучение вопроса или же пригласить на заседание генерального прокурора. Юридическое бюро обозначило, что решение должно быть принято не позже, чем 23 февраля. Оппозиционные депутаты дважды брали посреди заседания перерывы, чтобы согласовать действия.

Итог — в голосовании приняли участие только 26 депутатов, кворум сорван, решение не принято.

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