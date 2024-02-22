Министерство сообщения в свое время предупреждало Рижскую думу о том, что 22 земельных участка возле аэропорта не следует продавать, говорится в письме министерства самоуправлению, которое имеется в распоряжении агентства LETA.

Директор департамента собственности Рижской думы Владимир Озолиньш заявил вчера на заседании думы, что министерство якобы отказалось от права преимущественной покупки на упомянутые земельные участки. Он сообщил, что после аукциона 17 мая 2022 года департамент предлагал министерству воспользоваться этим правом.

В ответном письме Минсообщения просит самоуправление учитывать, что недвижимость находится на территории аэропорта и включает территорию, необходимую для его дальнейшего развития.

Со своей стороны и аэропорт сообщил, что указанная недвижимость, согласно плану его развития до 2036 года, расположена в желаемой для развития аэропорта зоне, а после 2036 года территория включена в зону развития авиационных грузовых и логистических центров.

В письме Минсообщения заявляет, что "не может согласиться с предложенным Рижской думой решением и рассмотреть вопрос о праве преимущественной покупки". Вместо этого министерство попросило Рижскую думу действовать в интересах общества и организовать рассмотрение вопроса о передаче недвижимости в собственность государства.

Как сообщалось, Рижская дума получила заявление генерального прокурора о противоправной приватизации незастроенных земель на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта. Дума должна восстановить право собственности на эти 22 земельных участка, проданных на аукционе, однако из-за отсутствия кворума в среду соответствующее решение не было принято, и в заседании думы объявлен перерыв до четверга.

В апреле 2022 года эти участки за 5,7 млн евро купило на аукционе SIA Cella investment 3, связанное с девелоперской компанией Sirin Development.

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