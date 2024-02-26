В результате снегопада и оттепели почти на всей территории страны на грунтовых автодорогах образовалась распутница, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Во время оттепели водителям и перевозчикам приходится учитывать, что проезжать по дорогам будет сложнее, а также введены ограничения на массу транспортных средств свыше 10 тонн.

Ограничения из-за распутницы действуют уже на более чем 460 участках государственных автодорог с грунтовым покрытием: в Земгале — 147 участков, в Латгале — 144, в Курземе — 122.

Только на северо-востоке страны грунтовые дороги еще замерзли и могут быть скользкими. Однако с продолжением оттепели и там введут ограничения по массе.

Во время оттепели невозможно проводить работы по обслуживанию грунтовых дорог. Улучшить состояние дороги можно только после ее высыхания, сообщил порталу Delfi представитель Latvijas valsts ceļi.

Если замечено, что какой-то участок дороги стал непригоден для полноценного движения транспорта, LVC просит об этом сообщить в круглосуточную информационную линию по номеру 80005555.

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