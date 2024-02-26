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Из-за осадков на улицах Риги образовываются лужи, под которыми могут скрываться довольно глубокие ямы в асфальте, сообщили порталу Delfi в Центре управления транспортом.

Часто после дождя или таяния снега ямы в асфальтовом покрытии дороги заполняются водой, и невозможно определить их глубину. Поэтому автоводителей просят по возможности объезжать лужи, а о больших пробоинах в дороге сообщать по круглосуточному бесплатному телефону 80003600 или писать на адрес rdsvc@riga.lv. Также водителей призывают сбросить скорость перед лужами, чтобы не обрызгать пешеходов.

В этом зимнем сезоне из-за часто меняющихся погодных условий на дорожном покрытии очень быстро образуются ямы. При этом, за сезон устранено более 25 000 квадратных метров опасных для движения выбоин в асфальте. Ликвидация опасных для движения углублений осуществляется с применением технологии укладки холодного асфальта независимо от погодных условий, включая зимний период.

Весной, когда средняя температура суток стабилизируется выше +5°C, начнутся более обширные работы по ремонту дорожного покрытия с использованием привычных технологий — горячего асфальта и однослойной укладки, обеспечивающих более длительный срок службы покрытия.

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