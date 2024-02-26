Опубликовав "Свиной комикс" на портале общественного медиа lsm.lv во вторую годовщину войны в Украине, редакция недооценила возможное оскорбление украинцев, сообщает агентство LETA со ссылкой на медиа-омбудсмена Анду Рожукалне.

Омбудсмен будет оценивать возможные нарушения этики в публикации "Свиного комикса". Она указывает на такие проблемы, как несоответствующее время публикации и недостаточная ясность послания, а также возможное влияние на уязвимую часть общества. Поскольку публикация затрагивает не только медийную этику, но и интерпретацию искусства, Рожукалне запросит мнение и других экспертов.

Сначала редакция lsm.lv в Твиттере на возмущение других пользователей ответила, что у комикса есть своя легенда "свиного" происхождения. Однако позже было опубликовано объяснение главного редактора Марты Церавы, признавшей, что портал "неуместно и несвоевременно создал "Свиной комикс" о войне в Украине". Публикация с портала была удалена.

Внимание на ситуацию обратил и президент Латвии Эдгар Ринкевич, который написал в Твиттере, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".

24 февраля портал lsm.lv опубликовал "Свиной комикс" художницы Гундеги Эвелоне на тему войны в Украине.

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