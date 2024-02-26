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В субботу, 2 марта, на военной авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) "Лиелварде" состоится торжественная церемония открытия миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

По данным НВС, в течение следующих девяти месяцев Латвия возьмет на себя обслуживание миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, поскольку в это время на авиабазе в Эмари (Эстония) будет происходить модернизация аэродрома. Ремонтные работы в Эмари затронут покрытие аэродрома и инженерные системы.

Воздушное пространство стран Балтии в настоящее время патрулирует военная авиация Германии. Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

С 2004 года патрулирование ведется с авиабазы Шяуляй в Литве, но с 2014 года миссия поддержки ведется и с базы Эмари в Эстонии. Впервые ротация миссий будет проходить в Латвии.

В Министерстве обороны Латвии пояснили, что пока Россия продолжает войну в Украине, истребители союзников, дислоцированные в странах Балтии, должны не только реагировать на возможные нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства стран Балтии, но и патрулируют воздушное пространство вблизи российско-белорусской границы.

Также в Министерстве обороны предупредили о том, что в ближайшее время жители Латвии будут чаще видеть и слышать самолеты союзников в воздушном пространстве Латвии. За информацией МО просит следить в аккаунтах Министерства обороны, Латвийской армии и "Esmu karavīrs" в соцсетях.

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