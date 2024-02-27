Foto: Foto: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija
Латвийский политик и бывший посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня стала чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Королевстве Нидерландов, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

С августа 2018 года Аболтиня была чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Италии и постоянным представителем при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), говорится в сообщении министерства. Она также выполняла обязанности посла-нерезидента на Мальте, в Сан-Марино и Албании.

В декабре прошлого года Аболтиня покинула пост посла Латвии в Италии.

В МИД напомнили, что Аболтиня несколько раз избиралась в Сейм, где она выполняла обязанности руководителя Юридической комиссии, была вице-спикером Сейма и спикером Сейма 10-го и 11-го созывов. С 2004 по 2006 год Аболтиня занимала пост министра юстиции.

Аболтиня награждена шведским орденом Полярной звезды, финским орденом Белой розы, эстонским орденом Креста Земли Марии и мальтийским орденом Заслуг.

У Аболтини есть высшее юридическое образование, которое она получила на юридическом факультете Латвийского университета. Говорит на английском, немецком, русском и итальянском языках.

Аболтиня сменит предыдущего посла Айгу Лиепиню, которая была аккредитована в Нидерландах с 2019 года.

В свою очередь, послом Латвии в Италии стала Элита Гавеле.

Элита Гавеле начала свою карьеру на дипломатической службе в 1991 году в посольстве Латвии в Литве. Гавеле руководила Информационным департаментом МИД, была первым секретарем в посольстве Латвии в России, советником в группе МИД по планированию и Бюро госсекретаря, а также руководила бюро экс-министра иностранных дел Артиса Пабрикса.

С ноября 2011 года по август 2016 года Гавеле была чрезвычайным и полномочным послом в Грузии и послом-нерезидентом в Армении. С августа 2016 год по сентябрь 2020 года Гавеле исполняла обязанности посла Латвии в Израиле.

С сентября 2020 года Гавеле является послом Латвии по особым поручениям в вопросах диаспоры.

Гавеле получила степень магистра в Латвийской музыкальной академии Язепа Витола.

Гавеле разговаривает на английском, литовском и русском языках.

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