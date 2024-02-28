Центр гоcязыка (VVC) в прошлом году получил 12 заявлений о том, что медицинский персонал не использует государственный язык при исполнении профессиональных и должностных обязанностей, сообщает агентство LETA со ссылкой на VVC.

В свою очередь, за первые два месяца этого года VVC получил пять заявлений о возможных нарушениях, допущенных медиками. Однако, пока трудно судить, увеличилось или уменьшилось число заявлений, отметила руководитель Департамента языкового контроля VVC Мадара Рэке.

Заявления поступали в основном на медсестер. Большинство заявители указывали, что невозможно получить качественную услугу здравоохранения из-за незнания медиками государственного языка.

Получив сведения о возможном нарушении в сфере использования государственного языка, VVC проводит проверку, в ходе которой оценивает соответствие использования языка требованиям, которые установлены в нормативных актах. Проверки VVC проводит и по собственной инициативе.

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