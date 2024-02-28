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В рамках дела, по которому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник, 26 февраля, провело уголовно-процессуальные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, расследуется возможное предложение крупной взятки, сообщили агентству LETA в бюро.

В рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы тот, используя свое служебное положение, принял благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января.

Два фигуранта уголовного процесса проходят как лица, имеющие право на защиту. В отношении одного из них в настоящее время избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в KNAB.

В бюро также подчеркнули, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

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