"Одна крайность — не надо тревожиться, НАТО поможет и вообще ничего не надо делать самим. И вторая крайность — ужас-ужас, еще две недели и здесь будет линия фронта", — сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в среду, 28 февраля. По его словам, впадать в такие крайности — неправильно: сейчас нет военных угроз, в Латвии уже сейчас находятся силы НАТО, есть конкретные планы Альянса по противодействию любому нападению, но в то же время "есть дела, которые нам нужно делать самим".

О крайностях в восприятии военных угроз

"Любое государство НАТО должно себя защитить с первой минуты. И здесь присутствуют силы НАТО", — подчеркнул Эдгар Ринкевич.

По словам президента, "у нас есть военные планы, которые предполагают противодействие любому нападению с первого момента. Эти планы делегируют определенную ответственность главнокомандующему силами НАТО в Европе. И нет сомнений, что при развитии геополитической ситуации на уровне угроз, эти планы, эти данные полномочия будут уточняться".

Президент подчеркнул, что в латвийском обществе в дискуссии о военных угрозах, "есть две крайности". "Одна крайность — не надо тревожиться, НАТО поможет и вообще ничего не надо делать самим. И вторая крайность — ужас-ужас, еще две недели и здесь будет линия фронта", — сказал Ринкевич. По его мнению, обе эти крайности — неправильные.

"Правильно — это, что есть конкретные процедуры, конкретные планы НАТО", — подчеркнул президент. В то же время он акцентировал, "что есть дела, которые нужно делать нам самим", напомнив о необходимости укреплять военную инфраструктуру.

"Я не буду спекулировать о времени, о каких-то, может быть, детализированных планах", — сказал Ринкевич, призвав мыслить максимально рационально: "У нас есть союзники, они нам помогут. Они уже здесь есть. Но нам самим нужно понимать, что безопасность — это процесс. В меняющейся среде нам постоянно нужно будет что-то совершенствовать, улучшать и да, нужно быть готовым также бороться. Но не будет такого, что один-другой день или пять дней мы будем единственными, кто борется. У нас здесь уже есть есть союзнические силы. При мобилизации, конечно, отправка дополнительных сил требует какого-то времени, и поэтому у них должна быть готовность противодействовать нападению определенное время. И наконец, многие меня спрашивают — "как я могу знать, что мне нужно будет делать в случае кризиса или военных действий"? Первое, к чему я хочу призвать всех, у кого есть интерес, кто действительно хочет помочь обороне нашего государства, присоединяться к "Земессардзе" или к курсам резервистов Службы государственной обороне, молодых людей, которые, возможно, думают, что им делать после окончания школы, то, если есть какой-то интерес, то — добровольно идти в Службу государственной обороны. Чем больше мы сами учимся, чем больше мы сами понимаем, что делать в случае кризиса, тем меньше, может быть, это ощущение тревоги. Общество и так чувствует себя достаточно встревоженным, это я понимаю. Есть ситуации, которые надо разъяснять людям. Но я призываю найти, может быть, тот средний путь между полным спокойствием и полной тревогой и понять, что сейчас военных угроз нет".

По оценке президента, ситуация через какое-то время может поменяться, но сейчас нужно рационально работать над укреплением государственной обороны и внутренней безопасности.

ЕС пришел к пониманию: надо покупать оружие у третьих стран

На традиционной встрече в среду, 28 февраля, президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") также обсудили итоги собрания стран-участниц ЕС, происходившего в Париже накануне. В этом собрании принимала участие Силиня.

"У нас полностью единое мнение, что сейчас как НАТО, так и Европейскому союзу нужно активизировать помощь Украине. Про это говорится много, и ничего гениально нового я не скажу. По моему мнению, позитивно то движение, что лидеры стран-участниц говорят о том, что если нет возможности генерировать мощности военной индустрии, то необходимо закупать вооружение у так называемых третьих стран, которые находятся за рамками ЕС, и передавать его Украине", — сказал Ринкевич.

По словам президента, у лидеров государств, у военных экспертов есть понимание, что происходящее в Украине влияет на безопасность Европы и мира, и того, что нужно помогать Украине.

Эвика Силиня подтвердила, что обсуждение необходимости закупать оружие у третьих стран стало самым большим достижением встреч лидеров стран ЕС в Париже. При этом премьер подчеркнула, что Европа продолжает работу над повышением мощностей своего военного производства.

Силиня рассказала, что перед лидерами ЕС выступил президент Украины Владимир Зеленский: "Он не говорил нам о необходимости отправки солдат стран-членов НАТО или ЕС в Украину. Президент Украины еще раз напомнил нам о необходимости вооружения. До сих пор было неясно, готова ли Европа покупать оружие у третьих стран. На собрании мы обсудили эту возможность. Мы не можем ждать, пока Европа сама произведет оружие, Украине помощь нужна уже сейчас".

Также Ринкевич прокомментировал дискуссию, которая, по его словам "длилась вчера буквально 40 часов в сутки" — вокруг высказывания президента Франнции Эммануэля Макрона о том, что, возможно, странам НАТО и ЕС следовало бы отправить в Украину своих солдат. По словам Ринкевича, в Латвии этот вопрос еще не обсуждался и не согласовывался в Совете национальной безопасности и в правительстве. В то же время президент подчеркнул, что реакция на это предложение большинства стран не была позитивной. По мнению Ринкевича, сейчас конструктивнее выполнить обещания, сосредоточиться на оказании помощи и поддержки Украине — в том числе, поставках вооружения.

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