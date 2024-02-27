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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил агентству Associated Press, что альянс не планирует отправлять своих военных в Украину.

О том, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже.

Столтенберг заявил, что "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине": "Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению военных НАТО на территории Украины нет".

Канцлер Германии Олаф Шольц также исключил возможность того, что европейские страны и члены альянса НАТО направят сухопутные войска в Украину.

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