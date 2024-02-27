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В Кремле обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в Украину западных сухопутных войск, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В случае, если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО, сказал официальный представитель Кремля (цитата по агентству "РИА Новости").

"Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет — действительно консенсуса нет. Целый ряд стран — участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечение уже на поле боя. Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет", — заявил Дмитрий Песков (цитата по изданию РБК).

Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

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