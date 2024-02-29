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В этом году ученики девятых классов смогут окончить школу без оценок по русскому языку или русской литературе, сообщила в передаче Krustpunktā министр образования и науки Анда Чакша (Новое единство).

Министерство планирует также предложить школам, где нет учителей по второму иностранному языку, заключить договор с другим образовательным учреждением об обучении иностранному языку дистанционно.

Как уже сообщалось, Министерство образования предложило с 2026-2027 учебного года требовать от школ, чтобы на уровне основного образования в качестве второго иностранного языка школьникам постепенно предлагался один из официальных языков стран Европейского союза или Европейской экономической зоны. Русского языка среди таких языков нет.

По имеющимся в распоряжении министерства данным, русский язык как второй иностранный сейчас изучают почти в половине латвийских школ. В части учебных заведений не предлагается альтернативы изучению русского языка.

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