Во время выборов президента России у российского посольства в Риге проведут флешмоб. Там припаркуют автобус с надписью, которая должна побуждать голосующих задуматься об их политическом выборе.

Заявку на флешмоб подало частное лицо, сообщает агентство LETA. Флешмоб планируют проводить три дня — с 15 по 17 марта.

Как сообщает в Твиттере Нормунд Намниекс, на эти дни он ищет компанию, которая могла бы безвозмездно припарковать автобус напротив посольства России в Риге. На боку автобуса планируется разместить баннер "Крути свое колесо счастья" с изображением лидера российского режима Путина и вопросом "За Путина?"

Выборы в Росиии пройдут с 15 по 17 марта. По сведениям независимых веб-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед должностными лицами задачу: обеспечить, чтобы за 71-летнего Путина проголосовали не менее 80% избирателей.

Vajag palīgā🙏

Meklēju kompāniju, kura no 15.03. - 17.03. bez atlīdzības varētu novietot autobusu pretī RUS vēstniecībai (saskaņota zibakcija). Uz autobusa sāniem tiks izvietots šāds baneris 👇Autobusa nozīme simbolisks atgādinājums rus prezidenta vēlētājiem. Sīkāk DM. pic.twitter.com/BSJF0cdsCl — Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) February 29, 2024

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