Исполняющий обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс, которого в начале недели задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, может быть причастен к так называемому "Делу о земле аэропорта", сообщает LTV.

Несколько земельных участков общей площадью почти 389 тыс. кв. м. Рижская дума продала на аукционе в 2022 году. Инвестор заплатил за них 5,7 млн евро и планировал возвести там логистические склады.

Теперь все стороны стали заложниками ситуации, получив письмо от Генпрокуратуры о неправомерной приватизации незастроенной земли, поскольку земля необходима для дальнейшего развития аэропорта. Прокуратура постановила, что до 23 февраля дума должна вернуть земельные участки в свою собственность.

Согласно имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения неофициальной информации, Вайводс мог быть причастен к тому, чтобы помочь с решением о правах собственности.

О развитии ситуации портал Delfi уже писал тут.

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