Связанный с расследованием дела о взятке Янис Вайводс больше не будет исполнять обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы, сообщает агентству LETA.

Вайводс исполнял обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности (ранее департамента сообщения) с 26 мая 2021 года на срок до назначения нового директора.

Приказом председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса от 26 февраля этого года обязанности директора департамента временно поручено исполнять начальнику управления департамента по организации движения и управлению проектами Рудите Ревелине.

Путем внесения поправок в приказ, которым Вайводсу были поручены обязанности директора департамента, установлено, что Вайводс эти обязанности впредь выполнять не будет.

В рамках дела, по которому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник провело уголовно-процессуальные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, расследуется возможное предложение крупной взятки, сообщили агентству LETA в бюро.

В рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы тот, используя свое служебное положение, принял благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января. В бюро не назвали сумму предполагаемой взятки, но, согласно закону, крупной считается взятка в размере от 50 минимальных зарплат, то есть 35 000 евро.

Два фигуранта уголовного процесса проходят как лица, имеющие право на защиту. В отношении одного из них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в БПБК, уточнив, что мера не предусматривает запрет занимать определенную должность.

В бюро также подчеркнули, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

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