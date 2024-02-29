В начале февраля генеральный прокурор Юрис Стуканс потребовал от Рижской думы возобновить свои права собственности на земельные участки общей площадью 35 гектаров, находящиеся поблизости от аэропорта. Выяснилось, что эта земля нужна государству. Однако еще в 2022 году Рижское самоуправление за 5,7 млн евро продало эти наделы литовскому инвестору SIA Cella Investment 3, который собирается построить в этом месте логистический парк. Пока Рижская дума не сумела выполнить требование генпрокурора: депутаты уже дважды срывали кворум на заседаниях при решении этого вопроса. Журнал IR рассказывает о том, как вообще сложилась такая ситуация: в частные руки ушла земля, которая необходима государству для реализации стратегических задач.

Предыстория: все началось еще в 2010 году

Все началось, как утверждает Ir, еще в 2010 году, когда мэром Риги был еще Нил Ушаков ("Согласие"), а его заместителем — олигарх и нынешний лидер оппозиционной "Латвии на первом месте"Айнар Шлесерс, который тогда представлял партию LPP/LC.

Тогда закон обязывал самоуправление до конца 2010 года принять решение о передаче на приватизацию незастроенных участков земли или же отказать в приватизации. Таким участком была территория возле аэропорта — площадью в 35 гектаров.

В феврале 2010 года Рижская дума приняла решение вложить эту землю в основной капитал муниципального предприятия Rīgas Pilsētbūvnieks с прицелом — в будущем возвести на этой территории офисный и конференц-центр. Однако осенью 2010 года Шлесерс был избран в Сейм, перестал быть депутатом Рижской думы и идея возведения такого центра померкла. В 2012 году Рига вновь закрепила за собой имущественные права на эту территорию, решив отдать землю на приватизацию.

С 2012 года город провел десять аукционов, на которых искали нового владельца. Наконец, в 2022 году SIA Cella Investment 3 подала заявку на покупку земли за 5,7 млн ​​евро для строительства там складов. Эта компания принадлежит литовскому ME Holding NT, промежуточными владельцами которого являются акционеры литовского логистического гиганта Girteka Logistics Миндаугас Райла и Эдвардас Ляховичас. В прошлом году Райла занял второе место в ежегодном рейтинге богатейших людей Литвы, публикуемом журналом Top, его активы оцениваются в 2,24 миллиарда евро.

Литовцы без колебаний перевели деньги Риге, однако их права собственности до сих пор не подтверждены в Земельной книге, так как поданные документы считаются противоречащими друг другу. В столице продолжались споры по поводу записи в Земельной книге.

Требование генпрокурора и срывы кворума

5 февраля этого года Рижская дума получила письмо от генерального прокурора Юриса Стуканса о том, что решение 2012 года о передаче земли на приватизацию было незаконным. Риге поручено восстановить права собственности на эту землю. Однако Рижская дума так и не сумела принять это решение: дважды депутаты думы срывали кворум. Хотя мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") предупреждал депутатов о том, что решение генпрокурора неоспоримо, и его неисполнение — незаконно. Причем, как сообщало агентство LETA, в срывах кворума участвовали не только оппозиция, но и депутаты, представляющую теперь правящую коалицию — Latvijas attīstībai и "Честь служить Риге".

Глава фракции "Честь служить Риге" в Рижской думе Юрис Радзевич заявил, что у фракции не было единой позиции, каждый голосовал по своему разумению. На вопрос, не свидетельствует ли такое голосование о расколе коалиции, он ответил: "Нет, вы что?!". Свое неучастие в голосовании Радзевич объясняет конфликтом интересов:с 2009 по 2020 год, во времена правления "Согласия" и "Честь служить Риге", он был исполнительным директором столицы.

Оппозиционные депутаты на заседании Рижской заявили, что конфискация земли нанесет ущерб инвестору, который не сделал ничего плохого, и они не понимают решение генпрокурора. В ходе дебатов депутаты также пытались выяснить, какую сумму городу придется заплатить литовскому инвестору, если земля будет возвращена в муниципальную собственность. Из ответов чиновников Рижской думы следовало, что неминуема выплата 5,7 млн евро, уплаченных за покупку земли. Не исключено, что сумма возрастет: инвестор платил налог на недвижимость, обеспечивал охрану территории и так далее.

Генпрокурор Юрис Стуканс, как сообщает Ir, был вынужден заняться вопросом земельных участков, когда к нему обратился Рижский окружной суд, который решал юридический спор о смене владельца.

Особенности приватизации и продажи: между государством и Рижской думой возникло непонимание

Когда в 2010 году город отдал землю муниципальному предприятию Rīgas Pilsētbūvnieks, то фактически завершил процесс приватизации, поэтому не был вправе продолжать этот процесс в 2012 году, утверждается в письме генпрокурора Рижской думе. К тому же не допускается приватизация такой собственности, которая согласно закону нужна для исполнения функций государства и самоуправлений.

Речь идет уже о 22 земельных участках возле аэропорта, на которых и планировалось теперь построть логистический центр. Эти участки включены в территорию, необходимую для развития Рижского аэропорта, что установлено Правилами Кабинета министров, принятыми в 2011 году, поясняет Ir. Генеральный прокурор утверждает, что Рига не получала согласия Министерства сообщения, представляющего государство, на приватизацию этой земли.

И тут начинаются разночтения. Директор Департамента имущества Рижской думы Владимир Озолиньш, в свою очередь, утверждает, что в мае 2022 года город послал письмо в Министерство сообщения, но то отказалось использовать свое право первой руки при покупке земли. Отказ потонул в юридических деталях, пояснили Ir в Министерстве сообщения. А именно: при использованном в данном случае метоже приватизации у государства не было права использовать право первой руки при покупке. И сама Рижская дума должна была оценить, необходима ли эта земля для коммерческой деятельности государства или самоуправления, прежде чем передать землю в частные руки. Еще в 2013 году Министерство сообщения предлагало Рижскому самоуправлению оценить потребность в земельных участках для развития аэропорта, но не было проинформировано о состоявшихся десяти аукционах.

Рижский аэропорт еще в 2013 году в нескольких письмах и Рижской думе, и Министерству сообщения указывал, что эта земля ему понадобится для застройки, выяснил Ir. В ноябре 2020 года аэропорт направил Рижскому самоуправлению письмо с призывом к сотрудничеству в развитии муниципальной недвижимости, прилегающей к аэропорту. В 2020 и 2022 годах представители аэропорта даже встречались по этому вопросу с представителями Рижской думы. К сожалению, в аэропорту не уточняют, кто именно участвовал в этих встречах. Однако результата эти переговоры не дали, и в марте 2022 года аэропорт узнал из масс-медиа, что участки выставлены на аукцион. В ответ аэропорт попросил Министерство сообщениия воспользоваться правом первой руки при покупке земли, но это не было сделано.

У аэропорта — свои планы, в том числе, связанные с Rail Baltica

По словам представителя Рижского аэропорта Илзе Салны, в будущем аэропорту земли, вовлеченные в скандал, потребуются для развития логистических центров, чтобы увеличить объемы перевалки грузов. Мощность нынешних грузовых терминалов практически достигла максимума.

Если бы Риге и аэропорту удалось бы наладить сотрудничество в сфере развития недвижимости, возможно, волк был бы сыт, а овцы — целы. Поскольку литовский инвестор также планирует в ближайшие 6-8 лет построить на этой земле грузовые склады, обещая вложить в проект около 100 миллионов евро, сообщил депутатам на внеочередном заседании Рижской думы представитель инвестора Эдвинас Навицкас.

Литовское предприятие собирается реализовать этот проект, однако заключенный договор не накладывает такой обязанности, обеспоенно указывают представители аэропорта. Кроме того, аэропорт запланировал на этих земельных участках не только склады, которые в будущем также будут пересекать рельсы Rail Baltica. Планы развития также предусматривают создание здесь парка солнечных батарей для усиления энергетической независимости аэропорта как объекта критической инфраструктуры. Также планировалось развивать инфраструктуру военной мобильности Rail Baltica и строить новые подъездные пути для направления грузовых потоков. Пока конкретных работ по реализации этих идей не ведется. "Мы работаем над проектами развития на имеющихся у нас землях", — сказала Ir Илзе Сална.

Каковы итоги?

Тем временем мэр Риги Вилнис Кирсис поручил исполнительному директору города Янису Ланге проверить законность процесса приватизации земли. Рижская дума дважды не проголосовала за решение возвратить себе права собственности. Однако, как пишет Ir, прокуратура получила от мэра Риги ответ, в котором говорится, что, хотя решение принять не удалось, производятся необходимые действия для устранений нарушений закона, на которые указал в своем письме генпрокурор.

В случае, если требование не будет исполнено, прокуратура оценит средства реагирования, а также — возможность обратиться в суд, резюмирует Ir.

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