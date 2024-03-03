Природу нужно беречь, но нужно сохранить и производство в Латвии, рассказал министр земледелия Армандc Краузе (Союз зеленых и крестьян) в интервью Латвийскому радио.

"Зеленый курс" должен быть разумным и соразмерным, считает министр. "Не может быть, чтобы мы защищали 100% территории Латвии и никакое производство больше не было возможным", — сказал Краузе, цитирует Rus.Lsm.

Глава Минземледелия также заявил, что цели Латвии в области изменения климата слишком амбициозны и недостижимы. "Если мы выполним [климатические цели], произойдет падение валового внутреннего продукта, будет потеря рабочих мест в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и в других сферах", — сказал Краузе.

Он указал на глобальный рынок, на котором европейские фермеры находятся в невыгодном положении из-за климатических целей. Есть страны в Южной Америке и Азии, которые не соблюдают такие же строгие меры и в то же время поставляют свою более дешевую продукцию в ЕС.

Министр считает, что Латвия не может достичь климатических целей к 2030 или 2040 году, более реальная цифра на его взгляд — к 2100 году.

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