Вьюга и мороз — такое зрелище мы часто наблюдали этой зимой. "Это нормальная, настоящая зима — какое изменение климата?!" — говорят скептики. Но действительно ли такую погоду можно назвать "климатом"?

Вопросом — чем климат отличается от погоды? — я начинаю разговор с профессором Агритой Бриеде с отделения географии факультета географии и наук о Земле Латвийского университета.

- Да, их часто путают. Что такое погода? Это состояние атмосферы в определенный момент времени, которое складывается из метеорологических элементов — температуры, осадков, ветра, атмосферного давления. Климат — это то же самое, что и погода, но за более длительный период времени.

Согласно принятым принципам, установленным Всемирной метеорологической организацией, для сопоставимости данных из разных регионов мира используется период в 30 лет. Это называется климатической нормой, но климат можно изучать и за тысячи и даже миллионы лет — так геологи изучают ледниковые периоды. Это тоже климат.

Наблюдения ведутся постоянно. Температура анализируется, тенденции анализируются — так мы узнаем, что происходит с климатом.

Какие предрассудки существуют в обществе по поводу климата и погоды?

Те, кто ежедневно следит за мировыми новостями, связывают каждое событие в Латвии с изменением климата. Вторые — скептики, которые все отрицают. Грешат обе стороны. Неправильно вырывать одно событие из контекста — шторм, засуху или тропическую ночь — и связывать его с изменением климата, потому что, как я уже сказала, климат — это долгосрочная погода.

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