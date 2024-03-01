Началось проектирование военного полигона в Селии, происходит отчуждение имущества, необходимого полигону, а впереди еще много вызовов. Один из крупнейших — обеспечение инфраструктуры для нужд полигона, сообщает LSM.lv.

Проектирование только начинается, часть территории армия уже использует

О создании полигона в Стабурагсе Айзкраукльского края на этой неделе совещалась и Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Руководитель Государственного центра военных объектов и закупок Ивар Вуцанс объяснял депутатам, что первыми проектируются стрельбища.

"Вооруженные силы разделили свои потребности на несколько этапов, идентифицирован первый. И срок завершения первого этапа — декабрь 2025 года, и мы в принципе приступили ко всем работам. […] Это в общей сложности четыре договора, но это будут не четыре строительных проекта, это, возможно, будет семь, может быть, 10 строительных проектов", — рассказал Вуцанс.

Также происходит отчуждение имущества. На первом этапе развития полигона должны быть отчуждены 12 объектов недвижимости у частных и юридических лиц, из них процесс отчуждения полностью завершен для двух объектов недвижимости.

Несмотря на то, что на территории еще не начаты строительные работы, военные уже сейчас используют ее для своих нужд, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по вопросам поддержки, бригадный генерал Каспар Здановскис.

"В сотрудничестве с "Латвийскими государственными лесами" — ведь самые большие территории принадлежат им — они позволяют нам использовать [территорию] для тактических учений. Передвигаться, использовать салютные боеприпасы. Мы используем эту территорию, и уже годами использовали ", — рассказал Здановскис.

Один из вызовов — инфраструктура дорог и мостов

В связи с созданием будущего полигона есть много сложных задач, одна из важнейших — обеспечить необходимую для полигона дорожную и мостовую инфраструктуру. Для этого потребуется и большое финансирование, и достаточные ресурсы рабочей силы.

Руководитель Отдела координации политик безопасности Министерства сообщения Виктор Липенитс пояснил, что сейчас еще нет конкретного списка объектов, которые будут ремонтировать или строить заново. "Мы уже сейчас идентифицировали актуальную ситуацию в отношении транспортной инфраструктуры и ее возможностей. Теперь мы ждем еще одной встречи с Министерством обороны, где будут конкретно указаны потребности, необходимые для использования,обслуживания военного полигона. Только после этого мы сможем понять, что это за узкие места, что это за инфраструктура, которую необходимо усилить, и как, соответственно, дальше в планах развития эти проекты реализуемы", — рассказал Липенитс.

Муниципалитеты вокруг полигона обеспокоены предстоящим строительством

Самоуправления, на территории которых запланировано строительство полигона, также опасаются предстоящих строительных работ. Наибольшую обеспокоенность у Айзкраукльского края вызывает незнание о ремонте дорог, подчеркнул заместитель председателя краевой думы Андрис Залитис ("Для развития Латвии"). "Мы не знаем, как будет, в каком месте, что будет отремонтировано, не будет ли это мешать местным жителям и не повлияет и на благосостояние, на условия их жизни", — отметил Залитис.

В свою очередь, в Екабпилсском крае выразили мнение, что для нужд полигона необходим второй мост через Даугаву в Екабпилсе, так как существующий мост не обладает достаточной несущей способностью. Несмотря на то, что строительный проект второго моста уже разработан, до сих пор не найдена возможность осуществить проект.

Представитель Министерства сообщения Виктор Липенитс подчеркнул, что "в отношении нового моста в Екабпилсе сейчас такого решения нет о том, что будет реализован конкретный проект, но дискуссии, конечно, были, и возможности ищутся".

Еще один вызов, с которым должны столкнуться муниципалитеты — обеспечение жильем военнослужащих и их семей, которые захотят поселиться ближе к полигону. В Екабпилсском крае рассматривают возможность привлечения инвестора для строительства нового арендного дома, а в Айзкраукльском крае подчеркивают, что это вопрос рынка, который не должны решать самоуправления.

Планируется, что на территории военного полигона в Селии ежедневно будут находиться несколько тысяч военнослужащих, рассказал представитель Национальных вооруженных сил Каспар Здановскис. "Мы говорим о 2000 лицах, которые будут постоянно находиться внутри этого полигона и военной базы, и будут поступать подразделения ежедневно из НВС, из разных подразделений будут приезжать сюда, чтобы тренироваться с боевой амуницией и чтобы тренироваться уже с продвинутыми системами оружия", — сообщил Здановский.

Военный полигон в Селии займет территорию площадью около 25 тысяч гектаров в Екабпилсском и Айзкраукльском краях. В создание полигона планируется вложить около 700 млн евро, включая выделенное странами-союзниками и национальное финансирование.

Первые строительные работы могут начаться в конце этого или начале следующего года.

Международную военную базу "Селия" Министерство обороны начало создавать в 2022 году. Необходимость нового военного полигона обосновывается принятым на саммите НАТО важным для Балтии решением увеличить многонациональные боевые группы НАТО в каждой стране до уровня бригады. В Латвии боевую группу возглавит Канада.

В возглавляемой Канадой группе в Латвии сейчас почти 2000 военнослужащих, 700 из которых — канадцы, а бригада обычно насчитывает 3000-5000 солдат.

Тогдашний министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) допустила, что первый этап строительства полигона в Селии может быть завершен до конца 2025 года.

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