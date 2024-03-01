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Утвержденные Рижской думой 21 февраля новые названия улиц в Риге - Латгалес, Ластадияс, Яниса Клидзейса, Карлиса Миленбахса, Вильгельма Пурвитиса, Вилиса Плудониса, Эмилии Беньямин, Валерии Сейле и Аугуста Спариньша уже действуют и их можно использовать. Таблички будут менять постепенно. Процедура переименования указанных улиц обойдется муниципалитету около 80 000 евро (без НДС), сообщили в думе.

Рижский муниципалитет предоставила информацию Государственному реестру адресов, юридически зафиксировав новые названия улиц города и их местоположение. Жители и предприниматели уже могут использовать новые названия улиц в документах. Карта с местоположением новых улиц доступна на официальном сайте муниципалитета riga.lv.

Во всех государственных и муниципальных базах данных, основным источником информации в которых является Государственный реестр адресов, информация будет автоматически изменена, это касается как заявленных жителями адресов, так и юридических адресов предприятий и организаций.Также изменения зарегистрированы в кадастре Государственной земельной службы.

Документы для жителей изменять не требуется, так как на момент их подготовки действующий адрес был юридически правильным. В специальных случаях, таких как разрешения, лицензии, контракты и другие документы, где этого требует закон, изменения должны внести сами жители.

Знаки будут изготовлены Департаментом благоустройства территорий Центрального административного управления Рижского городского совета. Их установкой должны будут заниматься управляющие домами и владельцы сами.

Информацию на табличках общественного транспорта и в звуковых объявлениях в транспорте планируют сделать в течение месяца.

Как переименованы рижские улицы:

  • Улица Маскавас (Maskavas) стала улицей Латгалес (Latgales),
  • небольшой участок улицы Маскавас от улицы 13. Января (13. janvāra) до Островного моста (Lāčplēša) — в улицу Ластадияс (Lastādijas);
  • Улица Латгалес (Latgales) — переименована в улицу Яниса Клидзейса (Jāņa Klīdzēja);
  • Улица Пушкина (Puškina) стала улицей Карлиса Миленбахса (Kārļa Mīlenbaha),
  • Улица Тургенева (Turgeņeva) переименована в улицу Вильгельма Пурвитиса (Vilhelma Purvīša),
  • Улица Лермонтова (Ļermontova) стала улицей Вилиса Плудониса (Viļa Plūdoņa),
  • Улица Гоголя (Gogoļa) превратилась в улицу Эмилии Бендьямин (Emīlijas Benjamiņas),
  • Улица Ломоносова (Lomonosova) — в улицу Валерии Сейле (Valērijas Seiles),
  • Улица Типографияс (Tipogrāfijas) стала улицей Аугуста Спариньша (Augusta Spariņa).

Предполагается, что изменение названий улиц обойдется муниципалитету примерно в 80 000 евро (без НДС). Эта сумма включает расходы на изготовление названий улиц и адресных знаков, но точная сумма будет известна только после проведения конкурса.

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