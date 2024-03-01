Рижский муниципалитет предоставила информацию Государственному реестру адресов, юридически зафиксировав новые названия улиц города и их местоположение. Жители и предприниматели уже могут использовать новые названия улиц в документах. Карта с местоположением новых улиц доступна на официальном сайте муниципалитета riga.lv.
Во всех государственных и муниципальных базах данных, основным источником информации в которых является Государственный реестр адресов, информация будет автоматически изменена, это касается как заявленных жителями адресов, так и юридических адресов предприятий и организаций.Также изменения зарегистрированы в кадастре Государственной земельной службы.
Документы для жителей изменять не требуется, так как на момент их подготовки действующий адрес был юридически правильным. В специальных случаях, таких как разрешения, лицензии, контракты и другие документы, где этого требует закон, изменения должны внести сами жители.
Знаки будут изготовлены Департаментом благоустройства территорий Центрального административного управления Рижского городского совета. Их установкой должны будут заниматься управляющие домами и владельцы сами.
Информацию на табличках общественного транспорта и в звуковых объявлениях в транспорте планируют сделать в течение месяца.
Как переименованы рижские улицы:
- Улица Маскавас (Maskavas) стала улицей Латгалес (Latgales),
- небольшой участок улицы Маскавас от улицы 13. Января (13. janvāra) до Островного моста (Lāčplēša) — в улицу Ластадияс (Lastādijas);
- Улица Латгалес (Latgales) — переименована в улицу Яниса Клидзейса (Jāņa Klīdzēja);
- Улица Пушкина (Puškina) стала улицей Карлиса Миленбахса (Kārļa Mīlenbaha),
- Улица Тургенева (Turgeņeva) переименована в улицу Вильгельма Пурвитиса (Vilhelma Purvīša),
- Улица Лермонтова (Ļermontova) стала улицей Вилиса Плудониса (Viļa Plūdoņa),
- Улица Гоголя (Gogoļa) превратилась в улицу Эмилии Бендьямин (Emīlijas Benjamiņas),
- Улица Ломоносова (Lomonosova) — в улицу Валерии Сейле (Valērijas Seiles),
- Улица Типографияс (Tipogrāfijas) стала улицей Аугуста Спариньша (Augusta Spariņa).
Предполагается, что изменение названий улиц обойдется муниципалитету примерно в 80 000 евро (без НДС). Эта сумма включает расходы на изготовление названий улиц и адресных знаков, но точная сумма будет известна только после проведения конкурса.