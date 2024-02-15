В понедельник, 16 февраля, Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал переименование одной из самых длинных улиц столицы — улицы Маскавас. Также принято решение о переименовании еще ряда улиц, носящих имена русских писателей — Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя. Также переименованию подлежит улица Ломоносова и улицы Типографияс.

Улице Маскавас планируют переименовать в улицу Латгалес, как она несколько лет уже называлась. Но поскольку в Риге сейчас уже есть улица Латгалес, то улице, которая в данный момент носит такое название, следут дать новое "связанное с Латгале название".

Существующей сейчас улице Латгалес дадут имя Яниса Клидзейса. Клидзейс — латышский писатель и поэт из Латгалии, по мотивам его романа "Дитя человеческое снял фильм под тем же названием популярный режисссер Янис Стрейчс.

Начальный участок нынешней улицы Маскавас в центре города — от улицы 13 января до Островного моста — будет носить название Ластадияс. Это нужно сделать из соображений безопасности, чтобы у оперативных служб не было ошибочных вызовов на прежние адреса.

На заседании комитета были поддержаны предложенния переименовать улицы Пушкина на улицу латышского лингвиста Карлиса Миленбаха, улицу Тургенева — в улицу латвийского художника Вильхельма Пурвитиса, улицы Лермонтова — в улицу латышского поэта Вилиса Плудониса, улицы Гоголя в улицу латвийского журналиста, издателя и общественного деятеля Эмилии Беньямин.

Также поддержано предложение дать нынешней улице Типографияс имя Аугуста Спариньша. Будучи военным летчиком, Аугустс Спариньш участвовал в изгнании армии Бермонта из Пардаугавы. Спариньш — кавалер ордена Лачплеcиса. Он родился и жил в Торнякалнсе, недалеко от нынешней улицы Типографияс.

Улицу Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейлес — первой женщины в правительстве Латвии, министра министра образования, организатора Латгальского латышского конгресса, секретаря Латгальского земельного совета, члена Народного совета и Конституционного собрания.

Окончательное решение об изменении названий улиц должна принять Рижская дума.

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