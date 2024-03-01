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На должность ректора Латвийского университета (ЛУ) в пятницу был избран нынешний декан Факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ Гундар Берзиньш, сообщает агентство LETA.

Новый ректор избран во втором туре выборов, получив 106 голосов "за" и 78 голосов "против". В первом туре выборов за Берзиньша проголосовали 88 членов Конституционного собрания, а 96 были против. Для избрания ректора ЛУ необходим по меньшей мере 101 голос участника Конституционного собрания.

Новый ректор в своем видении стратегического развития ЛУ на ближайшие пять лет в качестве главных приоритетов выдвинул научный опыт, студенческие успехи, исключительность академического персонала, сотрудничество с предпринимателями и государством, развитие инфраструктуры, введение четкой модели управления, финансовую стабильность, а также содействие узнаваемости ЛУ.

Берзиньш родился в 1971 году. Он является членом-корреспондентом Латвийской академии наук. Одновременно он является внештатным советником президента по вопросам конкурентоспособности и экономики Латвии, членом правления SSE Rīga Foundation и членом совета студенческого бизнес-инкубатора ЛУ. Ранее занимал пост канцлера ЛУ. Работал в частном бизнесе, был председателем совета Olainfarm.

Как сообщалось, ЛУ объявил открытый международный конкурс на должность ректора в конце сентября прошлого года. Всего на конкурс поступило 24 заявки. На должность ректора были выдвинуты Берзиньш и профессор Факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ, прежний советник ректора ЛУ Сигне Балиня.

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