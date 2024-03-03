Находящиеся в оппозиции депутаты Национального объединения (NA) предлагают установить максимальное количество лиц, которые могли бы находиться в Латвии по студенческим визам, сообщает агентство LETA.

Предложенные NA поправки к Иммиграционному закону предусматривают, что количество видов на жительство для подданных третьих стран в течение одного года не должно превышать 5000 штук.

Кроме того, оппозиционные депутаты предлагают установить, что студенты третьих стран должны получить специальное разрешение, если параллельно с учебой хотят работать. Они предлагают ввести "студенческое разрешение на работу" — это документ, который дает иностранному гражданину, получившему долгосрочную визу или вид на жительство в связи с обучением в Латвии, право работать.

Через поправки в Уголовный законе NA предлагает установить уголовную ответственность для работодателей, противозаконно трудоустраивающих граждан третьих стран.

В аннотации к законопроектам депутаты отмечают, что цель поправок — ограничить возможности вливания в Латвию иммигрантов с использованием студенческих виз, а также предусмотреть большую ответственность в случаях несоблюдения вышеуказанных правовых норм.

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