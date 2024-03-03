Портал общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за расторжение налоговой конвенции Латвии с Беларусью, сообщает агентство LETA.

В качестве представителя инициативы указан Каспарс Румба. Он объясняет, что для того, чтобы способствовать прекращению боевых действий в Украине, экономические отношения с Россией и ее союзниками должны быть максимально сокращены до тех пор, пока не произойдет смена режима.

По его мнению, применение налоговых льгот для экономических отношений с Беларусью в нынешних условиях аморально, неоднозначно и должно быть прекращено, поскольку Беларусь является союзником России в войне в Украине.

"Деньги латвийских налогоплательщиков, которые могут быть направлены на финансирование других приоритетов, сейчас тратится на защиту от "гибридной войны" и строительство забора на латвийско-белорусской границе, а латвийские пограничники ежедневно рискуют столкнуться с беженцами, которых Беларусь намеренно выталкивает в Латвию и Евросоюз", полагает Румба.

Поэтому активист призывает Латвию прекратить действие конвенции с Беларусью о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов. В описании идеи поясняется, что в условиях, когда на границе с Беларусью строится забор, чтобы остановить "гибридную войну", "не следует продолжать применять налоговые льготы в сделках с этой страной".

По мнению Каспара Румбы, выгодой от прекращения действия конвенции станет, прежде всего, дополнительная безопасность. Во-первых, уменьшение платежей в Беларусь приведет к сокращению доходов Беларуси и транзитных доходов России, что приведет к более быстрому прекращению военных действий. Во-вторых, по его мнению, это еще и вопрос общественной морали.

"Необходимо прекратить аморальное и двуличное сотрудничество со страной, которая оказывает поддержку войне в Украине, приветствует "вагнеровцев" и, скорее всего, позволяет использовать свою территорию для закрытия сухопутной границы стран Балтии с Европой", — подчеркивает Румба.

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