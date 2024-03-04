На этой неделе в Риге начали убирать тротуары и дороги после зимнего сезона. В первую очередь планируется привести в порядок остановки общественного транспорта и зеленые зоны, а также тротуары, за которыми этой зимой ухаживало самоуправление. Постепенно начали приводить в порядок и проезжие части — работы уже ведутся, например, на бульваре Анниньмуйжас, Бривибас гатве, улице Бривибас, улице Меркеля и в других местах.

Зимой тротуары и проезжие части обрабатываются противоскользящим материалом, который накапливается на обочинах улиц в виде песка. Сейчас местами песок еще мокрый и замерзший, что затрудняет его сбор как на тротуарах, так и на проезжих частях. Также возможны и морозы, и снег, поэтому работы пройдут локально, только в дневное время, когда температура воздуха превышает 0 градусов. Следуя прогнозу погоды, работы по уборке улиц могут быть прекращены в любой момент и возобновлены с наступлением благоприятных погодных условий.

Этой зимой самоуправление ухаживало за тротуарами в историческом центре Риги и его защитной полосе (RVC), а также на самых загруженных улицах города. На этой неделе сбор песка с тротуаров в RVC.

Расчистка обочин дорог — частично механизированный процесс, поскольку в отдельных местах надо пользоваться лопатами. Уборка улиц и сбор пыли вакуумным оборудованием, или так называемая "влажная уборка", начнется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно останется выше нуля. Иначе могут образоваться опасные для безопасности движения ситуации, когда проезжие части после влажной уборки могут обледенеть.

Пока, согласно прогнозам погоды, планируется, что полноценную уборку проезжих частей вакуумным оборудованием можно начать во второй половине марта. Затем она будет проводиться от трех до пяти раз в неделю. Однако, если температура воздуха позволит, регулярную уборку проезжих частей начнут раньше запланированного.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!