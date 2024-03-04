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Министерство земледелия расширило список российских и белорусских товаров, импорт которых может быть запрещен, свидетельствует информация, опубликованная на Портале правовых актов.

Запрет может быть введен на картофель, томаты, различные виды лука, чеснок, брюкву, салат, морковь, репу и турнепс, свеклу, овес, сельдерей, редис и подобные корнеплоды, огурцы и корнишоны, бобовые и другие свежие овощи.

Также в Латвию нельзя будет ввозить орехи, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, цитрусовые, дыни, груши, айву, абрикосы, вишню, персики, сливы и чернику из России и Беларуси. Запрет также распространяется на замороженные, консервированные и сушеные продукты из орехов и фруктов, пшеницу и смеси пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, зерновое сорго и гречиху, муку и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, отруби, остатки крахмала и аналогичные остатки, жмых сахарного тростника и другие отходы сахарного производства, жмых соевых бобов, арахисовое масло, хлопковое семя, льняное семя, рапс, кокосы.

По сравнению с первоначальным списком товаров, на которые распространяется запрет на импорт, из списка исключен раздел, который предусматривал запрет на импорт в Латвию масличных семян и фруктов, промышленных растений, соломы и кормов, происходящих из России и Беларуси.

Например, первоначально предполагалось запретить ввоз в Латвию растений или частей растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или для приготовления инсектицидов, фунгицидов и подобных целей, морских и других водорослей, сахарной свеклы и сахарного тростника, фруктовых косточек и ядер, происходящих из России и Беларуси.

Также в список больше не входят солома и шелуха злаковых культур, кормовая репа, кормовая свекла, корнеплоды, сено, люцерна, клевер, эспарцет, кормовая капуста и аналогичные кормовые продукты.

Как уже сообщалось, в четверг, 22 февраля, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающие импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции.

Кабинет министров должен будет издать нормативные акты, определяющие, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты будут запрещены к ввозу в Латвию.

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