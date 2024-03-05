Председатель правления Pasažieru vilciens (PV) Роджер Янис Григулис объявил об успешном преодолении кризиса с новыми электропоездами, поставки которых были осуществлены в Латвию. Пресс-конференция прошла совместно с производителем поездов Škoda Vagonka.

На данный момент техническую проверку прошли все 17 сданных в эксплуатацию поездов, но выпускать "на рельсы" их будут постепенно. Уже к концу этой недели пассажиров будут перевозить 14 новых поездов, а на следующей неделе их будет уже 16.

В целом, в Риге сейчас имеются 24 состава, которые постепенно проходят испытания. Все они должны начать пассажирские перевозки к лету, сообщил председатель правления Škoda Vagonka Мартинс Беднарс.

Ранее неисправностями новых электропоездов заинтересовался президент Латвии Эдгар Ринкевич, заявив об ответственности руководства Pasažieru vilciens.

Напомним, в середине декабря 2023 года вышли на рельсы первые новые электропоезда чешской компании Škoda Vagonka. До этого поезда долгое время тестировались и испытывались на латвийской железнодорожной инфраструктуре, но, несмотря на это, у них регулярно возникали различные неполадки, которые приводили к значительным перебоям в перевозках пассажиров.

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