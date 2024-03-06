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В 2023 году на уголовное преследование были переданы 36 уголовных процессов об ущербе, нанесенном государству уклонением от налогов на рабочую силу, сообщила в интервью агентству LETА новый генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.

По ее словам, это много, поскольку расследовать такие дела достаточно сложно. Общая сумма, фигурирующая в этих процессах, составляет 7,2 миллиона евро.

Как заявила Шмите-Роке, очень редки случаи, когда работник сообщает, что "в такой-то день мне дадут зарплату в конверте", и можно просто прийти и поймать нарушителя за руку. "В большинстве случаев нарушители проявляют "выдающийся творческий подход", поэтому оперативная и следственная работа очень сложна", — сказала гендиректор.

Она рассказала, что для уклонения от налогов на рабочую силу используются счета в иностранных банках, декларируется легальный доход в размере минимальной зарплаты при том, что на счет выплачивается 1500 евро каждый месяц. Поэтому приходится параллельно смотреть обороты по счетам физических лиц и проводить тщательный анализ.
"С начала войны России в Украине у нас очень много уголовных процессов о санкциях. Это несколько сотен процессов, которые существенно занимают время наших следователей", — сказала Шмите-Роке.

На вопрос, о чем чаще всего возбуждаются такие уголовные процессы, она ответила, что есть разные нарушения, когда перевозятся неразрешенные товары. Например, стеклянные бутылки возить запрещено, а изделия из стекла — нет. Таможеннику приходится доказывать, что это бутылки, а не изделия.

Часто предприниматели меняют коды товаров, например, в Россию запрещено ввозить в три раза больше разных товаров, чем в Беларусь. Если товар не выпускают на границе России, машина разворачивается и едет через Беларусь.

"Это широкий политический вопрос, и таможенники сталкиваются с серьезными вызовами. Уголовный процесс начинается тогда, когда действия уже совершены. Если предприятие не отправляет машину на границу, а сначала спрашивает, то действует принцип "сначала консультируй". Уголовных процессов очень много, и это требует огромных ресурсов, в том числе ресурсов тех людей, которые могли бы работать с зарплатами в конвертах", — сказала Шмите-Роке.

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