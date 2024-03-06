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По инициативе министра здравоохранения Хосама Абу Мери подкомиссия Сейма по общественному здоровью выдвинет предложение закрепить в Законе о правах пациентов использование государственного языка в медицинских учреждениях, сообщили порталу Delfi в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения уже неоднократно публично подчеркивал, что закон о госязыке устанавливает использование латышского языка в учреждениях и организациях, действующих в публичном секторе, в том числе в сфере здравоохранения. При оказании услуг в лечебном учреждении нужно использовать латышский язык.

Молодые врачи в качестве одного из обременительных условий указали общение с коллегами, которые по рабочим вопросам не говорят между собой по-латышски. Латвийская ассоциация молодых врачей ранее уже поднимала вопросы о проблематике рабочей среды в медицинских учреждениях, которая, помимо зарплаты и возможностей роста, является одной из причин, побуждающих молодых врачей выбирать работу за рубежом.

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