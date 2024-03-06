Foto: Privātais arhīvs

Национальные вооруженные силы (НВС) начали оценивать случай с земессаргом, который, возможно, высказал враждебные комментарии в адрес украинцев, сообщает агентство LETA.

Один из активистов, совершивший забег в поддержку Украины, заявил в соцсетях, что получил обращенные к себе и украинцам комментарии от некоего Олега. Профиль в соцсетях свидетельствует о том, что Олег на каком-то видео запечатлен в форме Латвийской армии.

Активист также опубликовал скриншоты из комментариев Олега: "в ж..у этих украинцев", "таких людей надо возить лечиться" и так далее.

Пресс-офицер командующего НВС Сандра Брале подтвердила агентству LETA, что НВС выяснил, что упомянутое лицо только в этом году вступило в Земессардзе. НВС оценит эту ситуацию и примет необходимые меры.

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