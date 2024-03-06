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Служба государственных доходов (VID) возместила около 24 миллионов евро с 1 марта, когда люди начали подавать декларации о доходах за 2023 год, говорится в заявлении главы ведомства.

Глава VID Байба Шмите-Роке сообщила в социальной сети "Х", что на данный момент из государственного бюджета жителям уже перечислено около 24 миллионов евро.

Около 50 тысяч жителей уже получили переплаченные налоги.

Жители начали подавать декларации в VID уже в полночь 1 марта.

В VID уже несколько раз подчеркивали, что не стоит торопиться с подачей деклараций о доходах. Добровольно, для возмещения обоснованных расходов, декларацию можно подать в течение трех лет.

Жители, которые обязаны предоставить декларацию, должны сделать это до 1 июня или, если общий доход в прошлом году превысил 78 100 евро, до 1 июля.

VID возвращает переплату налогов жителям не позднее чем в течение трех месяцев с момента подачи декларации.

Чтобы вернуть переплаченные налоги, жителям достаточно заполнить годовую декларацию о доходах, никаких других действий не требуется. Декларацию необходимо заполнить только в EDS.

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