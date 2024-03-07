В четверг утром отменены или запаздывают поезда на линиях Рига-Скулте и Рига-Тукумс, сообщает Pasažieru vilciens.

Предприятие сообщает, что на участке Кемери-Тукумс-Кемери отменены поезд Рига (5.09) — Тукумс II (6.32) и поезд Тукумс II (5.48) — Рига (7.08). В то же время на участке Слока- Кемери-Слока продлены маршруты поездов Рига (6.09)-Слока (6.59) и Слока (7.18)-Рига (8.08).

Поезд Тукумс II (6.44) — Рига (7.53) отменен по техническим причинам, а поезд Рига (5.43) — Саулкрасты (6.43) задерживается почти на час по техническим причинам.

Ранее в четверг утром были задержаны и другие поезда, в том числе Елгава (4.46) — Рига (5.34).

UPD: Движение поездов на линии Рига-Тукумс уж восстановлено.

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис подчеркнул, что отмена или задержка утренних рейсов в четверг была связана не с ненадежностью новых электропоездов, а с проблемами железнодорожной инфраструктуры.

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