До конца года все 32 новых электропоезда, заказанные Pasažieru vilciens, должны участвовать в пассажирских перевозках, заявил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис в программе TV3 "900 секунд".

Говоря о штрафе, примененном к производителю поездов — чешской компании Škoda Vagonkа — Григулис заявил, что очень сложно точно оценить влияние войны в Украине, и по этому вопросу продолжаются юридические дискуссии.

Григулис добавил, что чешской компании выписаны счета на миллион евро за работы, выполненные в помещениях Pasažieru vilciens, также чехам будут выписаны счета на выплату штрафа и за задержку ремонта. Он добавил, что к Škoda Vagonka нужно относиться с "максимальной строгостью".

Как сообщалось, в середине декабря Pasažieru vilciens начал перевозки пассажиров новыми поездами Škoda Vagonka, однако у поездов сразу же выявились многочисленные неполадки, что привело к перебоям в движении.

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