Министерство иностранных дел (МИД) призывает представителей СМИ и других заинтересованных лиц не посещать оккупированные и аннексированные территории Украины во время выборов президента России, чтобы не способствовать своим присутствием легитимации оккупации.

Как сообщили агентству LETA в МИД, выборы президента России будут незаконно организованы и на временно оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины. Ожидается, что Россия приложит особые усилия для привлечения иностранных "наблюдателей" и СМИ в попытке узаконить как эти выборы, так и незаконную аннексию украинских территорий.

В ведомстве подчеркнули, что Латвия не признает и не будет признавать незаконную оккупацию и аннексию украинских территорий агрессором. Латвия также не признает проведение и результаты российских выборов на временно оккупированных и аннексированных украинских территориях. У России нет законных оснований для таких действий на международно признанной украинской территории, подчеркивает Латвия.

Как отметили в МИД, военное положение в Украине продлено до 13 мая. Согласно действующему в Украине законодательству, въезд на незаконно аннексированную Россией административную территорию Украины возможен только в установленном законом порядке и со специального разрешения украинских властей.

Кроме того, МИД напоминает, что в районах активных боевых действий существуют серьезные угрозы безопасности и здоровью людей. В связи с вышеизложенным МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в зону боевых действий или на временно оккупированные и аннексированные территории Украины.

МИД призывает следить за предупреждениями и рекомендациями ведомства касательно поездок в Россию и Украину, с которыми можно ознакомиться на сайте МИД в разделе "Путешествуй безопасно".

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