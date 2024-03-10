В Риге продолжаются работы по перестройке трамвайных путей и подземных коммуникаций в Пардаугаве. С понедельника, 11 марта, на улице Слокас введут дополнительные изменения движения и закроют движение на участке улицы Слокас от улицы Балдонес до Мартиня (в направлении центра).

Кроме того, движение перекроют на улице Агенскална у перекрестка с улицей Слокас, сообщает Rīgas satiksme.

Произойдут изменения в маршрутах автобусов № 30, 37, 41 и 54 в направлении из Пардаугавы в центр города.

Автобусы № 30 в направлении Центрального вокзала будут курсировать по маршруту до улицы Дзирциема, затем по улицам - Дзирциема, Вилипа, Мелнсила, Капселю, Баложу, Калнциема, К. Валдемара и далее по обычному маршруту.

Автобусы не будут останавливаться на остановках "Ботанический сад" (остановка на Юрмалас гатве), улицах Балдонес, Мартиня, а на объездной дороге будут останавливаться на остановках "Ботанический сад" (на улице Дзирциема), улицах Кулдигас, Мелнсила и Капселю.

Автобусы № 37 и 41 в направлении Эспланады будут курсировать по маршруту до Юрмалас гатве, далее по Юрмалас гатве, улицам Дзирциема, Вилипа, Мелнсила, Капселю, Баложу, Калнциема, К. Валдемара и далее по маршруту.

Автобусы № 37 и 41 не будут останавливаться на остановках "Ботанический сад/Рижский университет Страдиня" (трамвайная остановка на Юрмалас гатве) и улице Балдонес, а на объездной дороге будут останавливаться на остановках "Ботанический сад" (на улице Дзирциема), улицах Кулдигас, Мелнсила и Капселю.

Автобусы № 54 в направлении улицы Абренес будут курсировать по маршруту до улицы Дзирциема, далее по улицам Дзирциема, Вилипа, Мелнсила, Капселю, Баложу, Калнциема, Слокас и далее по маршруту.

Автобус № 54 не будет останавливаться на остановках "Ботанический сад" (остановка на Юрмалас гатве), улицах Балдонес, Мартиня, а на объездной дороге будет останавливаться на остановках "Ботанический сад" (на улице Дзирциема), улицах Кулдигас, Мелнсила и Капселю.

Планируется, что новые ограничения движения будут действовать до 30 апреля.

Foto: Rīgas satiksme

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