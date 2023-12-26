В среду, 20 декабря, на заседании Рижской думы депутаты решили предоставить студентам более дешевый месячный билет для проезда в столичном общественном транспорте - с 2024 года месячный проездной будет стоить 12 евро.

Это будет сделано для того, чтобы способствовать ежедневному использованию общественного транспорта, сделать его еще более доступным, таким образом стимулируя учащихся менять свои повседневные привычки передвижения.

На данный момент месячный проездной билет для студентов стоит 15 евро. Для людей, которые не имеют права на скидки, цена месячного билета для проезда в общественном транспорте Риги составляет 30 евро.

Предоставление большей скидки студентам обойдется бюджету Риги в 402 тысячи евро, заявили ранее в самоуправлении.

До решения прошел почти год

Цена месячного билета пересмотрена, учитывая коллективное заявление студентов. Это новая форма участия общества, которая вступила в силу в муниципалитетах вместе с Законом о самоуправлениях.

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