Решение о бойкоте олимпийских игр в Париже должно быть принято раньше, чем за последние 24 часа до открытия Олимпиады, заявила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она считает, что если в олимпийских играх будут стартовать также спортсмены из России и Беларуси, решение о бойкоте должно приниматься совместно несколькими странами. Латвия уже высказала свое мнение по этому вопросу, напомнила премьер.

На вопрос о том, считает ли она приемлемым, что решение может быть принято и в течение последних 24 часов до открытия Олимпиады, Силиня заявила, что это было бы несправедливо по отношению к спортсменам, для которых участие в играх связано с дополнительными расходами и планированием времени.

"Такое решение должно быть принято раньше, но мы находимся проинформированы о ходе мыслей Украины, и сейчас находимся в переговорном процессе", — сказала премьер-министр, напомнив, что Латвия уже выразила свою позицию по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в олимпийских играх в в Париже, однако Латвия хочет добиться того, чтобы спортсмены этих стран вообще были лишены участия в Олимпиаде. Несколько латвийских спортсменов заявили, что не будут участвовать в Олимпиаде вместе со спортсменами стран-агрессоров.

Латвия пока не решила, что делать, если МОК не изменит свою позицию, но перед принятием окончательного решения ожидается мнение Украины по этому вопросу.

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