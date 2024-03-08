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Если Сейм этого созыва будет вводить изменения в налоговой сфере, то это произойдет уже в этом году, заявила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Глава правительства напомнила, что политики взяли на себя обязательство пересматривать налоги один раз созыв Сейма — раз в четыре года. И именно сейчас потенциальным изменениям в налоговой сфере дается оценка.

Напомним, что до 31 мая рабочая группа по основным направлениям государственной налоговой политики, действующая при Министерстве финансов, выступит со своими предложениями.

По словам премьера, к деятельности рабочей группы привлекаются и предприниматели, и работодатели, и иностранные инвесторы, и учреждения госуправления.

Силиня подчеркивает, что пока конкретного предложения об изменениях налогов — нет, идет обсуждение. "Требования очень разные — от полного снижения налогов до разных других изменений, но сейчас не готово предложение, и преждевременно обсуждать повышение каких-либо налогов", — сказала премьер.

По словам Силини, "изучаются и рассматриваются разные налоги, в разных разрезах, то, как они влияют на народное хозяйство".

Напомним, что ранее стало известно: рабочая группа при Министерстве финансов обсуждала пересмотр лимита оправданных расходов — суммы, с которой жители могут вернуть уплаченные налоги, в случае, если у них или членов их семей были траты на образование, медицину и так далее. Также оппозиционное Национальное объединение уже призвало повысить такой лимит с 600 до 1000 евро в год.

В соседней Эстонии с 1 января 2024 года была повышена с 20% до 22% ставка налога с оборота. Эта мера призвана уменьшить дефицит госбюджета. Предполагается, что с 2025 года в Эстонии также — с 20% до 22% — повысится и ставка подоходного налога с физических и юридических лиц.

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