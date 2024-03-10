В рижской Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) больному раком гортани была успешно проведена сложная девятичасовая хирургическая операция.

Установленный протез гортани позволил пациенту восстановить речевую функцию, что должно значительно улучшить его качество жизни, сообщает представитель больницы Зане Грета Грантс.

Пациент обратился к специалистам больницы Страдиня через так называемый "зеленый коридор" из-за жалоб на осиплость голоса, которую он наблюдал на протяжении двух месяцев.

При осмотре больного было обнаружено, что щель, через которую он дышит, очень узкая. Рентгенологическое исследование выявило злокачественную опухоль гортани, что подтвердила биопсия. Врачи решили, что лучшим вариантом станет операция, поскольку, учитывая распространение опухоли, другие методы лечения, такие как лучевая химиотерапия, не помогут при лечении пациента.

Поскольку опухоль была большой и проросла через гортань, хирургам потребовалось резецировать часть пищевода и реконструировать пищевод микрососудистым лоскутом: с ноги пациента был взят кожный лоскут со всеми кровеносными сосудами, который пришили к сосудам в шее, реконструировав пищеварительный тракт из лоскута кожи.

Операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Впереди - этап восстановления и занятия у аудиолога по восстановлению голоса.

Foto: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca

Операцию провела бригада хирургов больницы Страдиня в составе - отоларингологов Эльзы Рате, Ингуса Вилкса, Романа Дзалбса, пластического хирурга Кристапа Блумса. Резидентами отоларингологии были Валерия Серга, Синдия Гутмане, Карина Рубуле, резидентом пластической хирургии – Линда Калниня. Оперирующими медсестрами были Анита Иннус и Расма Болдане. Анестезиологом была Татьяна Авчинникова, а анестезистом - Наталья Матвеева.

Ежегодно в Латвии диагностируют в среднем 20 больных раком гортани, которым необходима хирургическая операция с установкой гортанного протеза. Основными факторами злокачественных новообразований гортани являются длительное употребление табака и/или алкоголя. Пассивное курение также увеличивает риск развития злокачественных опухолей гортани. Фактор риска химических веществ в основном связан с загрязнением на рабочем месте.

Хирургическое лечение является методом выбора как при ранних, так и при поздних стадиях злокачественных новообразований гортани, если это позволяет общее состояние больного.

Foto: P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

В больнице Страдиня злокачественные опухоли гортани на ранних стадиях можно лечить методом лазерной хирургии, который проводится с помощью микроскопа, что дополнительно обеспечивает радикальное удаление опухоли и манипуляцию, оказывающую меньшее влияние на качество жизни пациента после операции.

Больница Страдиня – единственное место в Латвии, где такие операции проводятся в повседневной практике, поэтому она имеет наибольший опыт их проведения.

Отоларингологи больницы принимают как государственных, так и платных пациентов. "Зеленый коридор" предусмотрен для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, в этом случае оплачиваемые государством медицинские услуги по диагностике выполняются максимально быстро.

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