Растущей проблемой является применение насилия детьми в образовательных учреждениях, которое существенно мешает в том числе образовательному процессу, сказано в докладе по 2023 году, поданного в Сейм омбудсменом Юрисом Янсонсом, сообщает агентство LETA.

Адресованные омбудсмену заявления свидетельствуют о том, что детям не хватает навыков в решении конфликтов ненасильственным способом, а сотрудникам школ — умения вовремя заметить проблему в поведении детей и соответствующим образом отреагировать.

Действия образовательных учреждений осложняются отсутствием нормативного регулирования, отмечено в сообщении. Для решения проблемы Министерство образования и науки с участием омбудсмена приступило к разработке алгоритма действий для образовательных учреждений в случаях насилия. Позже разработку продолжила Государственная инспекция по защите прав детей.

В документе сказано, что вызвавшие споры так называемые "поправки о насилии" в законе об образовании были приостановлены на основании возражений омбудсмена, президента и общественных организаций. Приостановленные поправки должны были позволить руководителю учебного заведения принимать решения о переводе учеников-агрессоров на домашнее обучение.

Затем было подано аналогичное предложение.

В докладе отмечается, что следует концептуально поддержать разрабатываемые Кабинетом министров в установленном порядке поправки о безопасности в образовательных учреждениях. Они предусматривают перемещение лиц, применяющих насилие, на временное обучение в другое помещение, в другое время или дистанционно.

При этом следует учитывать, что дошкольникам и ученикам со специальными потребностями удаленное обучение не подходит. Поэтому омбудсмен подключился к решению этого вопроса, чтобы найти баланс между правом агрессивного ребенка на образование и правом остальных участвующих в образовательном процессе лиц на безопасность в образовательном учреждении.

Омбудсмен выражает концептуальную поддержку предложению президента Латвии Эдгара Ринкевича о наделении руководителя учебного заведения правом в целях безопасности обыскивать личные вещи ученика. Но опасения вызывает возможность предоставления учебным заведениям права на обыск вещей при отсутствии серьезной и немедленной угрозы безопасности, например, с целью обнаружения курительных устройств, указано в докладе.

По мнению омбудсмена, следует сохранить установленный нормативными актами раздел о компетенциях учреждений, которыми для образовательных учреждений определены воспитание и образование. В свою очередь, предотвращение и выявление правонарушений входит в компетенцию полиции.

В случае подозрений на присутствие в школе запрещенных веществ или предметов образовательное учреждение должно сообщать об этом в полицию, а исключения, в свою очередь, можно допустить для немедленного устранения угрозы, сказано в документе.

Для защиты детей от насилия в семье омбудсмен призывает обеспечить свободно доступные образовательные мероприятия для родителей, в том числе о ненасильственных методах дисциплинирования ребенка.

В 2023 году омбудсмен проинформировал Минблаг о различной практике социальных служб по обеспечению социальных услуг и помощи как пострадавшим от насилия, так и лицам, применяющим насилие, если это произошло в семье и суд принял решение о применении временных мер защиты от насилия.

Не всегда сотрудничество применяющего насилие лица с социальной службой считается обязанностью, отмечается в поданном в Сейм документе. Минблаг обязался дополнить методические рекомендации по предоставлению услуги социальной реабилитации пострадавшим от насилия и совершившим насилие совершеннолетним лицам, включив раздел о действиях социальной службы в случаях, если выдано решение суда о временной защите от насилия и затронуты интересы ребенка, сказано в докладе.

"Отсутствие единого понимания в вопросах защиты прав ребенка наблюдается и в практике сиротских судов, если в семье произошел инцидент с применением насилия и судом принято решение о средствах временной защиты от насилия", — отмечается в документе.

Действия лица, применяющего насилие, редко получают достаточную оценку, особенно, если судом не принимается решение о запрете на приближение к ребенку и его месту жительства. Кроме того, не всегда социальная служба получает информацию о необходимости вести социальную работу с лицом, применяющим насилие, для ограничения таких действий.

По призыву омбудсмена Инспекция по защите прав детей проинформировала сиротские суды о доступных методических разъяснениях в связи с обеспечением защиты прав ребенка в случае насилия.

В докладе отмечается, что большинство самоуправлений не рассматривают помощь в воспитании детей в качестве одной из своих обязательных функций. В ходе проведенного опроса местные власти отметили, что для искоренения насилия в семье не принимаются соответствующие меры. По итогам исследования бюро омбудсмена выдало самоуправлениям ряд рекомендаций по повышению доступности обучения.

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