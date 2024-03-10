Жители Риги выступают против вырубки деревьев в лесу Шмерли. В компании Rīgas meži поясняют, что рубят, чтобы сделать лес более привлекательным для отдыха. Планируется очистить от веток и лишних деревьев 70 гектаров лесного массива, сообщает программа "Новый день".

Работы в рижском лесу Шмерля идут с декабря, а с марта загрохотала мощная техника лесорубов. Жители обратили на это внимание, сообщает rus.LSM.

Представители компании Rīgas meži подчеркивают, что уход за лесами осуществляется в соответствии с планом — с целью создания благоприятных условий для отдыха горожан. Необходимо проредить лес и сделать его живописно привлекательным. Для этого вырубаются кусты и деревья. А вырубка сосен делается для того, чтобы они не конкурировали друг с другом.

"Надо дать лесу возможность восстановиться естественным путем. Поэтому необходимо создать больше свободного пространства, больше света. Чтобы у деревьев было больше места для роста. Чтобы даже через 100 — 200 лет лес бы выглядел как сейчас", — заявил представитель компании Rīgas meži Янис Германис.

Перед началом работ состоялось три общественных обсуждения по вопросам ухода за этим лесом. Беседы проводились с местными жителями, экспертами-экологами и представителями неправительственных организаций.

В компании обещают, что лес в Шмерли не превратят в парк.

Вырубка деревьев уже завершена. Теперь будут вывозить древесину и убирать ветки. Завершить эти работы планируется к середине апреля.

Позже для удобства отдыхающих в лесу Шмерли обустроят дорожки и установят скамейки со столами. В предыдущие годы таким же образом очищали леса Юглы и Бикерниеки.

В ближайшие годы работы по очистке лесов могут пройти еще в нескольких местах Риги.

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