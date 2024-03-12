Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с начала периода предвыборной агитации начало шесть проверок возможных нарушений агитации перед выборами в Европейский парламент (ЕП), заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник KNAB Екабс Страуме.

Оценивая предыдущую практику, можно сделать вывод, что в предвыборный период эти нарушения обычно являются намеренными, однако бывали случаи, когда, например, лицо не знало, что некоторые рекламные материалы нужно убрать из публичного пространства в начале периода предвыборной агитации, заявил Страуме.

На вопрос о том, какие будут самые большие вызовы при контроле нарушений в предвыборный период, глава KNAB заявил, что наблюдаются попытки использования в оплаченной агитации неразрешенных языков.

"Похоже, что будет использоваться болгарский язык для имитации языка, на котором платная агитация запрещена. Может, не в таких больших масштабах, но в определенных случаях", — сказал Страуме.

Среди ожидаемых вызовов он также упомянул дипфейки, на которые легко может попасться общественность. Особенно осторожными следует быть в последние дни перед выборами, когда могут появиться видео, аудио или фото, которые не соответствуют действительности, но фактически агитируют за или против какой-либо политической силы.

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