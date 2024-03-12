Во вторник, 12 марта, Кабинет министров вновь объявил усиленный режим охраны границы, который будет действовать со среды, 13 марта, и до 12 сентября.

Усиленный режим охраны границы будет действовать в Лудзенском крае, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе.

Приказ издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угроз государству, а также с учетом количества попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и их тенденции к росту.

Уже сейчас Государственная пограничная охрана обеспечивает постоянную охрану восточной границы. Однако, учитывая рост количества попыток незаконного пересечения границы, Госполиции и Национальным вооруженным силам (НВС) поручено предоставить пограничникам необходимую поддержку в обеспечении охраны государственной границы, чтобы не допустить ее незаконного пересечения.

Согласно приказу, должностные лица Госпогранохраны, Госполиции и НВС имеют право в случае предотвращения проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки с целью выявить места, где прячутся лица, незаконно пересекшие границу, или предотвратить угрозу жизни людей.

Кроме того, сотрудники НВС имеют право останавливать транспортные средства и досматривать их, запрашивать у человека документ, удостоверяющий личность, и получать его для проверки, а также в случае обоснованных подозрений запрашивать информацию и документы в целях проверки законности нахождения лица на территории Латвии.

При этом Госпогранохрана и Госполиция вправе обеспечить снабжение этих лиц продуктами питания и предметами первой необходимости в случае угрозы жизни.

Данное регулирование относится только к тем лицам, которые в исключительных случаях пересекают границу вне пункта пропуска и сталкиваются с угрозой для жизни, либо находятся в транзитной зоне между границами Латвии и Беларуси и существует угроза для жизни, но нет обоснованных оснований для немедленного въезда в страну.

Также приказ предусматривает, что Служба неотложной медицинской помощи и государственные и муниципальные стационарные медицинские учреждения по просьбе Госпогранохраны оказывают необходимую медицинскую помощь таким лицам.

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