В случае незнания латышского языка пациент должен будет сам обеспечивать перевод при общении с врачами. Такое предложение представил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский для внесения поправок в Закон о правах пациентов, сообщает агентство LETA.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ранее призвал к усилению использования госязыка в медицинских учреждениях в Законе о правах пациентов.

Предложения парламентского секретаря Минздрава предусматривают дополнить уже существующую норму в законе тем, что пациент должен предоставлять информацию врачам на латышском языке. Уже существующую норму предлагают дополнить словами "на государственном языке", определив, что, если состояние здоровья пациента медучреждения позволяет, то он обязан общаться и предоставлять лечащему врачу информацию на латышском.

Также предложение Миздрава предусматривает дополнить Закон о правах пациентов новой нормой, согласно которой, если пациент не понимает информацию от врача или не может предоставить ее по причине недостаточное владение госязыком, то будет обязан обеспечить перевод на латышский язык самостоятельно.

Артем Уршульский поясняет, что, учитывая продолжающиеся в обществе дискуссии об усилении использования госязыка, по мнению Минздрава, следует установить в законопроекте регулирование использования латышского языка между врачом и пациентом.

В Минздраве добавляют, что перевод на латышский язык может обеспечить пациенту любой близкий человек, понимающий и способный перевести информацию от врача. Эту услугу также может предоставить и переводчик, услуги которого оплачивает пациент.

Предлагаемая норма улучшит взаимное общение пациента и врача в процессе лечения, полагают в Минздраве.

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