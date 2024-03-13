В рамках реализации плана военного укрепления и противомобильности восточной границы в мирное время минные поля создаваться не будут, а реализация плана будет развивать экономику приграничных регионов, заявил в среду командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Введение мер противомобильности никоим образом не повлияет на повседневную жизнь проживающих в Латгале и Видземе, не помешает продолжать предпринимательскую деятельность и перемещаться по повседневным маршрутам. Действия НВС будут согласованы с учреждениями и собственниками территорий, пишет агентство LETA.

"Любые материалы, которые будут производиться и поставляться нам, будут размещаться на соответствующих территориях и там храниться", — подчеркнул командующий.

Он пояснил, что НВС будет ориентироваться на заказ различного рода препятствий, в частности, бетонных конструкций и колючей проволоки, у местных предприятий в Латгале и Видземе. "Конфискации имущества и земель также не произойдет", — заверил Калниньш.

План также предусматривает размещение дополнительных подразделений в восточных регионах — Даугавпилсе, Лузнаве и частично в Видземе. Подразделения появятся до 2027 года, для этого потребуются и дополнительные привлечения рабочей силы для обеспечения поддерживающего персонала.

Командующий напомнил, что глобальная практика также свидетельствует о том, что там, где размещаются подразделения вооруженных сил, развиваются местные предприниматели и их бизнес. Это подтверждает пример Адажской базы, где при размещении боевой группы НАТО размеры бизнеса удвоились блпгодаря необходимости создания различных развлекательных мест, продуктовых магазинов, мест отдыха и жилого комплекса.

Комментируя противоречиво оцениваемые мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем высказывания об упомянутом плане и их влиянии на взгляд общества на армию, Калниньш ответил, что в НВС действуют практичные и прагматичные люди, которые смотрят не столько на сообщения, сколько на то, каким образом сотрудничать с местными самоуправлениями и жителями.

В ближайшие пять лет в укрепление границы оборонная отрасль вложит 303 млн евро. Работы, на которые предусмотрено это финансирование, начнутся в марте.

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