Когда-то НАТО делало все возможное, чтобы во время учений не упоминать Россию в качестве потенциального противника. И не в последнюю очередь потому, что опасалось провокаций. Однако полномасштабное вторжение России в Украину поменяло все.

Это перевод статьи, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском можно прочесть здесь.

Теперь учения альянса как раз ориентированы на Москву. Одной из ключевых заявленных целей маневров НАТО "Стойкий защитник 2024", которые в течение нескольких месяцев проходят по всей границе Восточной Европы, является сдерживание России.

Это самые масштабные учения со времен окончания холодной войны, в них принимают участие 90 тыс. военнослужащих.

"Стойкий защитник 2024" — это еще и первое испытание новых военных планов НАТО по быстрой и масштабной переброске войск и вооружений для усиления любого союзника, на которого может быть совершено нападение. И это подтверждение главной цели существования НАТО: нападение на одного члена альянса вызовет ответную реакцию всех.

Пусть Дональд Трамп и ставит это под сомнение, но главной опорой такого принципа остаются США. Вашингтон выделяет огромные ресурсы, чтобы это доказать.

Первый этап учений проходит в белой пустыне Финнмарка — северного региона Норвегии, неподалеку от норвежско-российской границы протяженностью 180 километров. Впрочем, по сценарию учений, в Финнмарк вторгается вымышленный противник Оккасус.

По словам Эйвор, 21-летней студентки медицинского факультета, ставшей на время военнослужащей, ее дедушке с бабушкой пришлось бежать из Финнмарка, когда во время Второй мировой сюда вторглись нацисты.

"Но я лучше останусь и буду сражаться", — говорит Эйвор. Она не ожидает нападения России, но, "конечно, всегда нужно быть начеку".

Это первые крупные учения НАТО, в которых Швеция и Финляндия принимают участие на правах полных членов после их вступления в альянс.

Военнослужащие этих двух стран явно довольны тем, что теперь они стали частью крупнейшего в мире военного блока, и охотнее указывают, откуда именно исходит угроза.

Один из финских морских пехотинцев, готовившихся к обороне береговой линии фьорда, говорит, что его стране было нелогично "в одиночку противостоять России", а другой добавил: "НАТО вроде как отпугивает Россию".

Их коллега, шведский морпех, признался, что после того, как его страна наконец вступила в НАТО, он чувствует себя "в полной безопасности".

Эту точку зрения разделяют и политики двух стран.

Министры обороны Швеции, Финляндии и Норвегии отпраздновали свой новый скандинавский союз, наблюдая, как в ходе учений войска совершают символический переход границы из Финляндии в Норвегию для изгнания вымышленного противника.

Антти Кайкконен, Бьерн Арильд Грам и Пол Юнсон радостно улыбались, позируя для фото на фоне ракетной установки.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не побоялся насыпать соль на раны России, которые, впрочем, она сама себе нанесла. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал "самым главным из всех непредвиденных последствий" для Москвы.

Россия, по его словам, отчаянно пыталась помешать двум ранее неприсоединившимся странам вступить в альянс, но у нее ничего не вышло.

Впрочем, в реальности вступление Финляндии в альянс сделало НАТО значительно ближе к России: протяженность российско-финской границы составляет около 1200 километров — и теперь союзникам нужно быть готовыми ее защищать.

Насколько реальна угроза?

Никто не утверждает, что Россия представляет собой непосредственную угрозу НАТО. И не в последнюю очередь потому, что ее войска увязли в Украине. Однако существует мнение, что в долгосрочной перспективе целью России может стать одна из стран блока.

Один из самых высокопоставленных шведских военных не сомневается в том, что амбиции Москвы распространяются дальше Украины.

По словам начальника объединенного штаба вооруженных сил Швеции генерал-лейтенанта Карла-Йохана Эдстрема, это лишь вопрос времени.

"Да, я убежден, что Россия представляет угрозу и нам необходимо стать сильнее в ближайшие 5-10 лет", — считает генерал. НАТО, по его мнению, должно использовать это окно возможностей для наращивания своих вооруженных сил.

Несколько других высокопоставленных европейских военачальников и политиков также предупреждают о том, что в ближайшее десятилетие Россия может напасть на одного из членов НАТО.

Как говорит вице-адмирал Дуг Перри, один из высокопоставленных американских военных, которые руководят учениями, ему совершенно очевидно, что "Европейский континент уже находится в состоянии войны".

Пока что все ограничено Украиной, однако НАТО, по его словам, "должно оценить поведение России и ее возможности, составить общую картину и быть готовым".

Доказательством реальности этой угрозы он считает недавнее вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Скандинавские страны, как и государства Балтии очевидно чувствуют опасность более остро. Это одно из последствий близкого соседства с Россией.

Они увеличивают расходы на оборону быстрее других, и, пережив в прошлом горечь вторжения, лучше других знают, какова на самом деле цена войны.

К тому же, в отличие от других европейских стран, в Скандинавии вопросы обороны буквально вдолблены в головы населения. Там все так или иначе проходят военную службу, так что у каждого поколения имеется военный опыт, а многие продолжают нести службу в запасе.

Но не все в НАТО так хорошо подготовлены. В других европейских странах, в том числе в Великобритании, с набором в армию дела обстоят неважно.

Среди профессиональных военных, принимающих участие в учениях, есть и бойцы сил территориальной обороны Норвегии, то есть солдаты по совместительству.

Во время этих учений они играют роль войск противника, быстро передвигаясь на снегоходах по снежным равнинам и ночуя под открытым небом на морозе. Большинство из них — молодые люди.

"У нас много людей с военным опытом, так что это повышает безопасность, потому что мы есть везде", — говорит воспитательница детского сада Джозефин, которой 21 год.

"Для нашего ощущения безопасности важно, чтобы были люди, которые действительно хотят защищать Норвегию", — вторит ей 20-летняя медсестра Элизабет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!