Foto: EPA/Scanpix/LETA

Спустя четыре дня после официального вступления Швеции в НАТО в Брюсселе прошла торжественная церемония приветствия нового, 32-го союзника. В понедельник, 11 марта, над штаб-квартирой альянса под звуки шведского гимна подняли национальный флаг Швеции. Среди прочих в торжествах участвовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, а также шведская кронпринцесса Виктория.

Столтенберг: Стратегия Путина потерпела поражение

Столтенберг заявил об историческом дне для Североатлантического альянса. По его словам, 32 флага перед штаб-квартирой НАТО представляют страны альянса, имеющие общую цель — защиту миллиарда проживающих в них граждан, предотвращение войн и поддержание мира. Вступление Швеции делает НАТО еще сильнее и безопаснее. Теперь принцип альянса "Все за одного, один за всех" распространяется и на эту скандинавскую страну, подчеркнул политик. Он также сообщил, что Швеция уже выполняет требование НАТО, направляя на оборону более 2 процентов ВВП.

Одновременно Столтенберг указал, что присоединение к альянсу Швеции в очередной раз показывает, что дверь НАТО остается открытой. Никто не может ее закрыть, добавил он, говоря о попытках России предотвратить вступление в НАТО Украины. Кроме того, очередное расширение Североатлантического альянса показывает, что президент РФ Владимир Путин "провалил" свою стратегию в отношении войны против Украины, уверен Столтенберг. По его словам, российская агрессия не только побудила Швецию и Финляндию вступить в альянс, но и "Украина близка к членству в НАТО, как никогда ранее".

"Когда два года назад президент Путин начал полномасштабное вторжение, он хотел меньше НАТО и больше контроля над своими соседями. Он хотел уничтожить Украину как суверенное государство, но ему это не удалось", — добавил генсек НАТО.

Кристерссон: Швеция привносит в НАТО современную и обученную армию

В свою очередь премьер-министр Швеции отметил, что королевство привносит в альянс современные и хорошо подготовленные вооруженные силы, что укрепит НАТО на суше, в воздухе и на воде. На данный момент он исключил согласие Швеции на размещение ядерного оружия США на своей территории. По словам Кристерссона, в Стокгольме понимают целесообразность всех оборонных возможностей НАТО, в том числе ядерной стратегии, но не видят необходимости размещать в мирное время ядерное оружие или постоянную базу НАТО на шведской территории.

"Ситуация с безопасностью в нашем регионе не была столь серьезной со времен Второй мировой войны, а Россия в обозримом будущем будет оставаться угрозой евроатлантической безопасности", — заявил премьер.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в 2022 году на фоне военного вторжения России в Украину. Однако если Финляндия уже является членом оборонного Североатлантического альянса, то до недавнего времени Турция и Венгрия блокировали вступление Швеции в НАТО. Анкара обвиняла Стокгольм в слишком мягкой миграционной политике и защите членов запрещенной в Турции и других странах Курдской рабочей партии (КРП). Непреклонность Турции на какое-то время даже усилилась на фоне многочисленных акций сожжения Корана в Швеции. В то же время Будапешт обвинял Швецию в "очернительстве" Венгрии на фоне шведской критики по поводу ограничений правовой системы в Венгрии.

Анкара смягчила свою позицию лишь после того, как США запустили давно откладывавшуюся поставку Турции истребителей F-16. Сопротивление Венгрии удалось преодолеть после того, как Кристерссон посетил Будапешт и согласовал расширение военного сотрудничества с Венгрией. В конце января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол, ратифицирующий вступление Швеции в альянс. В конце февраля парламент в Будапеште ратифицировал заявку Стокгольма. 7 марта Швеция официально вступила в НАТО.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit